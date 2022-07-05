增11宗BA.4/5 小學疑現班內傳播

機場海關染疫 疑關輸入個案

本港昨增1841宗陽性個案，另增11宗疑涉BA.4或BA.5的個案，當中有3組個案源頭不明，其中一組涉馬頭涌官立小學6C班，該班共23名學生，現3名學生及1名教師染疫，該班需暫時停課。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，該老師於6月28日發病，有可能是最早染疫者，而6月28日至昨日該校累計8宗個案，其餘個案涉及1A、4C及6A班，未能分辨是否與6C班相關。張稱相信6C班內有傳播，認為停課可能有效阻止傳播，而其他班暫毋須停課。

另有兩組疑涉BA.4或BA.5的源頭不明個案，包括居於筲箕灣耀東邨耀安樓、屬同一家庭的兩宗個案；以及一名居於海富苑A座海寧閣、在機場工作的海關人員。張竹君說，染疫海關日常會接觸入境者，疑與輸入個案相關。海關稱知悉一名關員染疫，該關員6月28日最後一日上班，在機場負責旅客清關工作。

「為食火鍋」廚廁有抽氣扇故障

觀塘為食火鍋群組再多1宗個案，累計15名食客及1名密切接觸者染疫，其中一人屬BA.5.2。張竹君稱，其他食客未完成基因分析，另爆疫當晚仍有10多名同場食客未有檢測結果。餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組昨開會檢視該食肆，指據現場量度數據，其座位間的新鮮空氣每小時換氣量達7.28，但部分設備如廚房及廁所抽氣扇出現故障，不能排除不同因素導致感染個案。

對於再有學校涉變異病毒，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，相關學生應在社區染疫，指校內如有爆發，染疫人數不止此數。他指若要減低變異病毒入校風險，最重要是提高3至11歲兒童新冠疫苗接種率。

醫生倡有個案班別7天兩驗核酸

呼吸系統科專科醫生梁子超相信，涉事小學其他班別患者或與6C班個案有關，而快速測試有局限，建議可考慮安排有個案班別的學生，在7天內做兩次核酸檢測，確保斬斷傳播鏈。

（新冠疫情）