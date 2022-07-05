盧寵茂冀下月「疫情受控」 利北上團聚 議員稱「好目標」有機會 衛署：走勢難測

消息：政府評估 BA.4/5入社區添變數

消息指據政府內部評估，現時對「疫情受控」的定義為當「疫情抵達高峰並見回落趨勢」，若Omicron BA.2.2仍為本港主流病毒株，相信一個月內能達成目標；但近日BA.4及BA.5流入社區則添變數，另因老人院舍在第五波有大量個案，港府將針對相關院舍及醫院加強抗疫。

盧寵茂在醫務衛生局網頁發表題為〈捨鵲橋用大橋〉手記，指減低社區感染是加大跨境流通及通關的「最重要元素」，期望疫情會在8月4日受控，讓要返回內地與家人團聚的市民，無需如牛郎織女般等到七夕鵲橋相會。

林順潮：病毒繁殖率個案低三位數可作指標

立法會議員、眼科醫生林順潮認為，「受控」取決於「社區感染勢頭」是否呈下降，港大最新病毒即時有效繁殖率等指標有助研判疫情，比率降到1以下（即每名患者可傳染少於1人）、單日新增個案為低三位數就可視為疫情受控。他又指本港近日入院、重症率在可控範圍，相信港府可於8月4日前控制疫情。

近日有多宗本地BA.4或BA.5個案，張竹君稱，按外國經驗相關變種病毒株傳播力很快，有可能成主流病毒，但各地疫情有別，難一概而論，現時香港BA.4或BA.5個案佔每日整體個案約1%，惟暫難預計未來疫情走勢。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，疫情能否於8月受控視乎當局目標，若只是個案數目不進一步上升，相信只要沒大型群組爆發就不難做到。他認為本港短期內難以全面與內地免檢疫通關，因本港每日個案數目與內地有很大差距，而內地主要靠疫苗保護，故需維持檢疫措施及限制入境人流避免爆發。

盧晤檢測承辦商 要求「多快準易平」

盧寵茂曾稱，政府須提高處理核酸檢測的速度、數量和準確性。林順潮說，盧日前以視像會議約見檢測承辦商，提出核酸檢測須做到「多、快、準、易、平」要求，引述席間有人提議可參考內地，在檢測站用二維碼登記個人資料以省時間等，但對如何優化本港檢測安排未有定案或時間表。

廣東省前日由省委書記李希主持省常委會，會上提及深刻領會國家主席習近平七一在港「四點希望」演講，「服從服務一國兩制」，並提及「強化粵港澳聯防聯控，最大限度減少疫情對經濟社會發展和群眾生活的影響」，支持港澳更好排解「民生憂難」。

明報記者

（新冠疫情）

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