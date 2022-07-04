年輕時被指反革命偷渡來港 倪匡自言反共 對港未來悲觀

內蒙拆橋生火獲罪

倪匡年輕時輟學離家北上，進入華東人民革命大學受訓3個月，隨後成為公安幹警，從江蘇調派到內蒙古，管理勞改農場犯人，當時倪匡年僅20歲。在內蒙逗留兩年間，倪匡曾因飼養小狼狗、在批評會上發出笑聲等而與其他軍人結怨，其後因拆掉橋生火取暖，被判「破壞交通」罪名，更被指是「反革命」，一度寫上承認自己「潛存的反革命思想」字句和接受隔離調查。

等待審判期間，一名蒙古族人朋友向他通風報信，指他將被審判，勸他逃離，更替他找來一匹馬、其個人檔案和指引他離開。倪匡離開後曾翻閱其個人檔案，當中在組織鑑定方面被評「自由主義」、「自由散漫」、「思想覺悟不高」、「批評領導」、「與組織對抗」等。

倪匡的父母在香港，數名兄弟姊妹當時亦在不同地方，其中兄長倪亦方為共產黨員，曾獲「優秀共產黨員」稱號，亦獲國家「五一」勞動獎章，當時倪匡逃離內蒙後，曾在兄長家住了個多月，其後到上海投靠親戚，後來看到有廣告能幫忙到香港定居，便先坐車到廣州，再偷渡到澳門，後坐船偷渡到香港，當時倪匡22歲。

離開內地多年，倪匡從沒想過回去。在他離開內地50年時，《亞洲週刊》曾為他策劃回鄉之行，內地相關部門亦有打點細節，惟倪匡最終選擇拒絕。他更在回歸前數年移居美國，當時他亦以為自己不會回頭，最終在移居10多年後回流香港。

《今夜不設防》論前途

「香港是大規模難民營」

過去倪匡曾在公開場合中談論時政，在1990年代的電視清談節目《今夜不設防》中曾指回歸後的香港是大規模難民營，認為英國應該讓港人搬往南美洲的一個島；他其中一部科幻作品《追龍》更提到東方一個城市將因其優點盡失而滅亡，他說該部作品寫於中英談判時期，作品中的東方城市是指香港，當時已認為香港「冇得救」，這看法一直沒動搖。