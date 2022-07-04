自言年輕風流 與妻廝守到老

80年代三大才子 主持節目把酒談天

翻查過往訪問，倪匡與太太在學時認識，拍拖數月後結婚，二人結婚當天正是《明報》創刊之日。倪匡多次說，年輕時風流，45歲時最沉迷女色，「姘頭」多，曾同時周旋於五六名女子之間。他在訪問中坦承喜歡欣賞美女，亦愛蒐集寫真集，尤喜女星舒淇，數本寫真集亦買齊。

自言風流的倪匡曾說這生人只談過一次戀愛，對象是太太，二人於1992年移居美國，直至2007年因太太不習慣而回港，即使太太患上腦退化症，倪匡亦繼續愛護太太，相守到老。

倪匡居美念家鄉菜 蔡瀾偷運金華火腿

曾爆出「食肉要食肥、食雞要食皮」的倪匡，對食方面較隨便，但好友蔡瀾為知名食家，曾在倪匡移居美國期間，每年帶同倪匡喜歡的美食飛往探望。有一年，蔡瀾明知美國海關對進口食材管制嚴格，但亦知倪匡掛念家鄉的蜜汁火方，便冒險將金華火腿偷運過關予倪匡；亦有一年蔡瀾在墨西哥工作，趁空檔帶同數支當地特產的酒飛往美國探望。

知名作家亦舒為倪匡胞妹，過往訪問中倪匡曾說已有逾20年沒見過亦舒，每次致電均會轉駁至留言信箱，更說亦舒的脾氣不好。