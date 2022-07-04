衛斯理系列橫跨40年

撰450劇本旁及散文政論 代筆《天龍八部》

《明報月刊》總編輯潘耀明說，倪匡創作題材廣泛，除科幻小說也寫劇本，更曾為金庸代筆寫《天龍八部》部分章節，其讀者遍佈各地，影響深遠，「讀者面與金庸不相伯仲」。他形容倪匡文筆流暢，寫下情節曲折離奇，其代表作科幻小說《衛斯理》提及複製人、黑洞，當時被外界視為荒謬，如今回首，證明他言之成理。

倪匡一生寫過逾300本小說、450個電影劇本，還未計及散文、專欄、政論等文章；除文思敏捷，亦要有驚人的寫稿速度，他曾透露高峰時一日最多寫兩萬字，亦曾自誇是自有人類以來，漢字寫得最多及最快的人，以及「全港唯一能靠文字吃飯的人」。他曾透露創作高峰期的稿費和版稅，一年收入最高逾200萬元。

倪匡於1957年從內地偷渡來港，做過幾個月苦工後在《工商日報》投稿小說《活埋》掙取首筆稿費，從此踏上作家之路；之後曾創作武俠小說，到1963年起以衛斯理筆名創作百多本科幻小說，直至最後一部作品《只限老友》於2005年出版，他亦宣布封筆。他於2019年香港書展上分享創作心得時說，衛斯理之名來自港島大坑「衛斯理村」。

翻查資料，倪匡首篇以衛斯理為主角的科幻小說在《明報》面世，名為《鑽石花》，當時報紙版面更附有插圖，由1963年3月11日連載至7月21日，從此帶動衛斯理小說追看熱潮。衛斯理及原振俠系列多部作品曾改編電影及電視劇。

成名電影《獨臂刀》 港首部百萬票房

劇本方面，成名作是張徹執導的《獨臂刀》，該片是香港史上首部衝破百萬票房的電影，令倪匡成為百萬編劇；擔任電影編劇的10多年中，知名作品包括爾冬陞主演的《三闖少林》及狄龍主演的《鷹王》；1972年上映、由李小龍主演的《精武門》，虛構人物陳真和劇中經典場面亦出自倪匡手筆 ，他對香港影壇貢獻良多，2012年獲頒香港電影金像獎終身成就獎，大會以影響華語電影的「響噹噹人物」來形容他；2018年獲香港電影編劇家協會頒發編劇會銀禧榮譽大獎。