樂觀抗癌掛心愛妻 倪匡病逝享年87 書就傳奇千萬字 笑遊人間九十年

1935年生於上海的倪匡，本名倪亦明及倪聰，祖籍浙江寧波鎮海，是作家亦舒的胞兄。他1957年從內地逃難來港，曾做雜工，創作生涯始於報館，往後以一枝健筆縱橫文壇，憑着無窮想像力，寫下逾300本小說及逾450個電影劇本，寫作題材廣泛，經典作品如《衛斯理》、《原振俠》及《女黑俠木蘭花》至今為人津津樂道。他曾寫電影劇本，代表作包括《獨臂刀》。向來敢言的他，生前屢表明反共立場。倪匡曾說若寫一生自傳，三百字已足，「此生將盡，兩句話可以概括，曰：七八十年皓皓粼粼無為日，五六千萬炎炎詹詹荒唐言」。

倪匡離世消息先由作家沈西城昨傍晚在facebook披露。香港電影工作者總會發言人田啟文向本報證實倪匡死訊，指他在家離世。田形容倪匡是多產及多元化文人，慨嘆金庸、古龍、倪匡先後離世，「是一個時代的終結」。倪匡兒子倪震未有回覆本報短訊查詢。

妻患腦退化 「一直話要走在太太後」

《明報月刊》總編輯潘耀明在倪匡晚年每逢大時大節都探望他，最後相見是今年農曆新年，當時倪匡能走動，說話頭腦清晰。他說，倪匡約3至4年前患皮膚癌，但樂觀依然，經常說笑，「沒給人感覺他是痛苦」。他透露倪匡生前最擔心患腦退化症的妻子，憂離世後沒人照顧愛妻，「一直話要走在太太後」，說罷哽咽。

潘耀明形容倪匡作品影響深遠（見另稿），「香港前無古人，也再無後來者」，其離世使人悲痛，「沒想到走得咁快」。倪匡與著名作家金庸、黃霑和蔡瀾並譽「香江四大才子」，四大才子如今惟蔡瀾健在。

倪匡身前好友、身在外地的作家陶傑稱，上周曾與倪匡視像見面，當時倪匡沒說話，僅臉帶微笑回應。他對倪離世感到不捨，但對方年事已高，近年身體漸衰退，相信離世屬解脫。

陶傑：全球華人世界最清醒的人

已故作家金庸曾評價倪匡，「無窮的宇宙，無盡的時空，無限的可能，與無常的人生之間的永恆矛盾，從這顆腦袋中編織出來」。陶傑表示，「全球華人世界得佢一個咁有想像力、頭腦咁清醒」，形容倪匡「是非常罕有的天才」，具清晰的常識邏輯及推理能力，也對香港、中國以至世界的觀察通透而準確，相信「後無來者」。他說，倪匡以簡單及淺白文字，帶出最深刻的道理，港人要繼續讀其小說，吸收其智慧，「香港人要記住他的說話」。

曾為倪匡續寫《原振俠》的作家沈西城說，「如倪匡先生咁有良知、咁有智慧的作家，香港好難再有了」，《衛斯理》等創作固然精彩，但若說一生最大成就，是其高尚人格、不屈不撓的精神、遠大目光及智慧，「希望青年人學習他的精神」。倪匡2018年曾接受港台《鏗鏘說》訪問，訪談翌年播出，當時訪問倪匡的大律師公會前主席、資深大律師石永泰憶述，倪匡當時雖行動不便，但頭腦仍清醒，說話一貫幽默及尖銳，字字珠璣，猶如「頭腦精靈的老頑童」。他形容對方是傳奇人物，相信港人會永遠懷念他。

明報記者

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