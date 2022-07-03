故宮館開放遇打風 順延今早 持昨門票今可入場 議員憂混亂

昨今售1.1萬票 西九：料可容納

西九管理局發言人表示，持有昨日門票的訪客可由昨日起計，延長180日內的任何一日、於門票原定同一時段入場參觀。至於已購買今日入場門票的訪客，可依照原定安排，於門票入場時間開始一小時內進場。

持昨日票者 可180日內入場

館方早前指出，每日接待名額約7000，開幕初期因考慮是試業階段，以及為符合社交距離措施限制，預計每日接待名額約5000。民建聯立法會議員鄭泳舜對今日故宮館的入場安排感擔心，估計原購買昨日門票的市民為率先參觀，會選擇今日到場，致人流大增。他建議館方積極呼籲市民避免集中今日到場，另選其他日子。

西九管理局董事局成員伍婉婷稱，因應惡劣天氣導致昨日眾多活動被取消，認為市民應理解香港故宮延期開放安排。她說，昨已與西九團隊溝通，認為他們已就開館作謹慎安排，期望今日運作暢順。她又說，當初香港故宮已就每個購票時段作審慎處理，加上館內空間寬敞，相信足夠容納今日參觀的所有人。

西九管理局昨回應查詢稱，香港故宮昨日及今日門票接近售罄，分別售出約6000和5000張。

本報記者昨午前往香港故宮觀察，見到館內有工作人員設置鐵欄及排隊柱，疑作分流進館人流。館內亦見多名保安人員聚集，相信為今日做最後準備。館外有巴士站牌被大風吹倒，未見其他設施損毁。