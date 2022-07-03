梁振英：醫生大狀專業固化嚴重

舉例海外醫生遭反對 籲有大局觀

梁振英昨在商台《政經星期六》表示，固化的不止是集團利益，亦是指某些做法或制度令利益固化而不能往下流動。他特別提及醫生和大律師的固化問題較嚴重，而解決固化問題有助社會發展，稱專業界別「不能只為自己行業打算，還要考慮整個社會（發展）」。他說過去醫學會反對引入海外醫生，質疑隨着人口老化，政府欲提升醫療服務，「如果沒有醫生可以如何提升？」

蔡堅：業界盼醫生達最基本水平

湯家驊：需保留法庭傳統尊嚴

立法會去年11月通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，容許指定院校畢業的非本地培訓醫生來港工作5年後免試註冊。蔡堅認為政府是一意孤行地推行，反問若不保持醫生專業水平，一旦「出事」是否由政府承擔。他稱業界一直堅持保持本港醫療水平，笑言「即使日後退休都會希望有專業的醫生為我診治」，期望新一屆政府加強聆聽業界意見。

湯家驊引述習近平說法，認為保留本港普通法制度是毫無爭議。他建議大律師須增加透明度和競爭力，惟不論如何都要保留法庭的傳統和尊嚴。他相信大律師公會新一屆執委會與政府的關係會好轉，又形容新一屆主席、資深大律師杜淦堃中立，不會偏袒任何政治取向，建議公會在疫情緩和下應恢復到訪北京，增加特區與中央政府在司法上的了解和互動。

（回歸25年）