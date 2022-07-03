梁振英：醫生大狀專業固化嚴重

【明報專訊】國家主席習近平前日主持特區第六屆政府就職禮發表講話，提及中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬。全國政協副主席梁振英昨日表示，固化的不止是集團利益，更有制度固化，例如醫生和大律師界別，認為香港專業界別在發展過程中要有「大局觀」，他特別提到過去醫學會反對引入海外醫生。曾任香港大律師公會主席的行政會議成員湯家驊不認同梁振英的「大局觀」說法，認為大律師需要堅持其專業身分和水平，不應受到任何政治取向左右。醫學會會長蔡堅稱不明白梁振英提及固化的說法，稱業界一直希望醫生可達最基本水平。
舉例海外醫生遭反對 籲有大局觀
梁振英昨在商台《政經星期六》表示，固化的不止是集團利益，亦是指某些做法或制度令利益固化而不能往下流動。他特別提及醫生和大律師的固化問題較嚴重，而解決固化問題有助社會發展，稱專業界別「不能只為自己行業打算，還要考慮整個社會（發展）」。他說過去醫學會反對引入海外醫生，質疑隨着人口老化，政府欲提升醫療服務，「如果沒有醫生可以如何提升？」
蔡堅：業界盼醫生達最基本水平
湯家驊：需保留法庭傳統尊嚴
立法會去年11月通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，容許指定院校畢業的非本地培訓醫生來港工作5年後免試註冊。蔡堅認為政府是一意孤行地推行，反問若不保持醫生專業水平，一旦「出事」是否由政府承擔。他稱業界一直堅持保持本港醫療水平，笑言「即使日後退休都會希望有專業的醫生為我診治」，期望新一屆政府加強聆聽業界意見。
湯家驊引述習近平說法，認為保留本港普通法制度是毫無爭議。他建議大律師須增加透明度和競爭力，惟不論如何都要保留法庭的傳統和尊嚴。他相信大律師公會新一屆執委會與政府的關係會好轉，又形容新一屆主席、資深大律師杜淦堃中立，不會偏袒任何政治取向，建議公會在疫情緩和下應恢復到訪北京，增加特區與中央政府在司法上的了解和互動。