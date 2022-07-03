駱惠寧：以「蘇州過後」緊迫感謀發展 稱習派定心丸 盼各界助政府「把握最大民心」

劉兆佳：改革需團結各界 非針對商界

對於駱惠寧昨日發言時特別提及香港及社會各界的角色，全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，習近平提出的「四點希望」並非單靠港府可達成，港府日後要推進很多制度及政策改革，過程難免觸及既得利益，因此港府除需利用好中央支持外，也要團結並調動社會各界解決問題及推進發展，破除既得利益的阻撓，而有關說法並非針對商界。

習近平前日主持特區第六屆政府就職禮時表示一國兩制是「好制度」，「沒有任何理由改變，必須長期堅持」，並對新一屆政府提出「四點希望」，包括着力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難及共同維護和諧穩定。駱惠寧昨在座談會上，就習近平講話提出三點領會，包括深刻領會習近平關於長期堅持一國兩制的重大論斷、深刻領會習近平闡述的一國兩制重大原則、深刻領會習近平對香港發展的殷切希望，並進一步談及習近平提出的四點希望。

駱：發展是解決各種問題的金鑰匙

駱惠寧說，發展是解決香港各種問題的金鑰匙，香港各界要善於把握戰略機遇，以「蘇州過後無艇搭」的緊迫感，聚精會神謀發展，並在排解民生憂難上，積極支持特區政府，把握最大民心，讓發展成果更多、更公平惠及全體市民。

至於駱惠寧所指的「蘇州過後無艇搭的緊迫感」謀發展，劉兆佳認為是要港府加快發展速度，盡早取得成效，但不代表在未來5年要完成所有工作，而是最起碼需開始，為由治及興的長遠發展打好基礎，令人對香港前景有信心。

出席座談會的基本法委員會副主任譚惠珠表示，習近平提出的四點希望能成為更聚焦的管治香港新方向。同場的行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀認為，習近平的四點希望反映他充分了解香港管治、發展和民生的問題，而領導人長期關心港人的住房問題，政府需詳細研究。新任行會成員、工聯會會長吳秋北說，四點希望是對特區治理提出的要求，也是未來檢查工作成效的標準。

李家超致電粵深官員 講述工作

特首李家超昨在社交平台表示，昨日因掛8號風球，不少原定行程要更改，昨午他分別致電廣東省委書記李希、廣東省長王偉中、深圳市委書記孟凡利及深圳市長覃偉中。他稱將與廣東省及深圳市共同努力推進粵港澳大灣區發展，並多溝通交流，令香港更好融入國家發展大局。他又稱，新一屆政府將全力貫徹習近平的指導，把握國家發展機遇。

對於習近平稱一國兩制是好制度，全國政協副主席梁振英昨在商台《政經星期六》表示，不存在「2047年是在港實踐一國兩制的終點」，國家過去對一國兩制都有「肯定和長期執行的表述」，舉例在5年前中共第十九次全國代表大會上，已提及「確保一國兩制方針不會變、不動搖」。

港澳辦：習來港寄寓殷切期許

國務院港澳辦昨發稿表示，習近平來港築牢香港各界對一國兩制的堅定信心，是一次寄寓着對香港發展的殷切期許，為實踐一國兩制開創新局面注入強大動力。中聯辦亦發稿稱，習近平的重要講話深刻闡述全面準確理解和貫徹一國兩制方針的重大理論和實踐問題，具有重要里程碑意義。港區全國政協委員及港區全國人大代表分別發稿表示，習近平的講話高度評價一國兩制在港成功實踐，並為香港指明方向。

明報記者

（回歸25年）

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