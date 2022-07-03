稱免影響局長工作 葉劉：行會不應獲賦行政權

葉劉淑儀昨出席now《大鳴大放》時表示，行會成員應協助政府向公眾解說政策，提高市民的接受程度。不過，她說行會成員要遵守保密及集體負責，大眾認為她的說話代表政府，因此她不會公開反對政府政策，惟作為立法會議員，一旦看到文件錯漏，一定會出聲，亦希望大眾明白一個政府每天有很多工作，不是每個工作也要經過行會。葉劉淑儀又建議政府重設中央政策組，作為政府的大腦，研究長遠發展等。

稱倘非建制掌權 自己或陷獄

對於近年多名非建制派被捕或入獄，葉太早前接受英國《衛報》訪問，指他們須「為自己太過火負責」，拉布和阻礙議會對立法會造成大量破壞；又認為當局多年來過於寬容，任由他們造成破壞。對於新選舉制度確保愛國者治港，葉太相信一旦由反對派掌權，他們有可能將她監禁；被問及基於什麼理由，她回答不認為反對派真正尊重民主。

國家主席習近平在新一屆政府就職禮上提及「提高治理水平」，羅范椒芬昨在商台《政經星期六》形容有關講話是一針見血。她認為公務員加入政府的初心，都是希望做好政策及服務社會。

羅范椒芬稱公務員僵化

因上級沒表達預期效果

對於公務員只跟程序辦事，羅范椒芬分析僵化主因是由於上級只要求他們做某些事情，但未有表達預期效果，而前線公務員要面對不同狀况，如能用最好方法達到上級要求，才能靈活走位。她說KPI（關鍵績效指標）未必是一個數字，更重要是希望達到什麼效果，否則容易出現盲目追趕的情况。

（回歸25年）