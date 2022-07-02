習近平慶祝香港回歸25周年發言全文

今天，我們在這裏隆重集會，慶祝香港回歸祖國25周年，舉行香港特別行政區第六屆政府就職典禮。

首先，我向全體香港居民，致以誠摯的問候！向新就任的香港特別行政區第六任行政長官李家超先生，向香港特別行政區第六屆政府主要官員、行政會議成員，表示熱烈的祝賀！向支持「一國兩制」事業、支持香港繁榮穩定的海內外同胞和國際友人，表示衷心的感謝！

中華民族五千多年的文明史，記載着華夏先民在嶺南這片土地上的辛勤耕作。鴉片戰爭以後的中國近代史，記載着香港被迫割讓的屈辱，更記載着中華兒女救亡圖存的抗爭。中國共產黨團結帶領人民進行的波瀾壯闊的百年奮鬥史，記載着香港同胞作出的獨特而重要的貢獻。有史以來，香港同胞始終同祖國風雨同舟、血脈相連。

香港回歸祖國，開啟了香港歷史新紀元。25年來，在祖國全力支持下，在香港特別行政區政府和社會各界共同努力下，「一國兩制」實踐在香港取得舉世公認的成功。

回歸祖國後，香港在國家改革開放的壯闊洪流中，敢為天下先，敢做弄潮兒，發揮連接祖國內地同世界各地的重要橋梁和窗口作用，為祖國創造經濟長期平穩快速發展的奇蹟作出了不可替代的貢獻。香港積極融入國家發展大局、對接國家發展戰略，繼續保持高度自由開放、同國際規則順暢銜接的優勢，在構建我國更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放新格局中發揮着重要功能。香港同內地交流合作領域全面拓展、機制不斷完善，香港同胞創業建功的舞台愈來愈寬廣。

回歸祖國後，香港戰勝各種風雨挑戰，穩步前行。無論是國際金融危機、新冠肺炎疫情，還是一些劇烈的社會動盪，都沒有阻擋住香港行進的腳步。25年來，香港經濟蓬勃發展，國際金融、航運、貿易中心地位穩固，創新科技產業迅速興起，自由開放雄冠全球，營商環境世界一流，包括普通法在內的原有法律得到保持和發展，各項社會事業全面進步，社會大局總體穩定。香港作為國際大都會的勃勃生機令世界為之讚歎。

回歸祖國後，香港同胞實現當家作主，實行「港人治港」、高度自治，香港真正的民主由此開啟。25年來，以《憲法》和《基本法》為基礎的特別行政區憲制秩序穩健運行，中央全面管治權得到落實，特別行政區高度自治權正確行使。制定《香港國安法》，建立在香港特別行政區維護國家安全的制度規範，修改完善香港選舉制度，確保了「愛國者治港」原則得到落實。香港特別行政區的民主制度符合「一國兩制」方針，符合香港憲制地位，有利於維護香港居民民主權利，有利於保持香港繁榮穩定，展現出光明的前景。

同胞們、朋友們！

「一國兩制」是前無古人的偉大創舉。「一國兩制」的根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港、澳門長期繁榮穩定。中央政府所做的一切，都是為了國家好，為了香港、澳門好，為了港澳同胞好。在慶祝香港回歸祖國20周年大會上，我曾經講過，中央貫徹「一國兩制」方針堅持兩點，一是堅定不移，確保不會變、不動搖；二是全面準確，確保不走樣、不變形。今天，我要再次強調，「一國兩制」是經過實踐反覆檢驗了的，符合國家、民族根本利益，符合香港、澳門根本利益，得到14億多祖國人民鼎力支持，得到香港、澳門居民一致擁護，也得到國際社會普遍讚同。這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持！

同胞們、朋友們！

溫故知新，鑑往知來。「一國兩制」在香港的豐富實踐給我們留下很多寶貴經驗，也留下不少深刻啟示。25年的實踐告訴我們，只有深刻理解和準確把握「一國兩制」的實踐規律，才能確保「一國兩制」事業始終朝着正確的方向行穩致遠。

「一國兩制」下的4個「必須」

第一，必須全面準確貫徹「一國兩制」方針。「一國兩制」方針是一個完整的體系。維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，在這個前提下，香港、澳門保持原有的資本主義制度長期不變，享有高度自治權。社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，特別行政區所有居民應該自覺尊重和維護國家的根本制度。全面準確貫徹「一國兩制」方針將為香港、澳門創造無限廣闊的發展空間。「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯。

第二，必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一。香港回歸祖國，重新納入國家治理體系，建立起以「一國兩制」方針為根本遵循的特別行政區憲制秩序。中央政府對特別行政區擁有全面管治權，這是特別行政區高度自治權的源頭，同時中央充分尊重和堅定維護特別行政區依法享有的高度自治權。落實中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權是統一銜接的，也只有做到這一點，才能夠把特別行政區治理好。特別行政區堅持實行行政主導體制，行政、立法、司法機關依照《基本法》和相關法律履行職責，行政機關和立法機關既互相制衡又互相配合，司法機關依法獨立行使審判權。

第三，必須落實「愛國者治港」。政權必須掌握在愛國者手中，這是世界通行的政治法則。世界上沒有一個國家、一個地區的人民會允許不愛國甚至賣國、叛國的勢力和人物掌握政權。把香港特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中，這是保證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖。守護好管治權，就是守護香港繁榮穩定，守護七百多萬香港居民的切身利益。

第四，必須保持香港的獨特地位和優勢。中央處理香港事務，從來都從戰略和全局高度加以考量，從來都以國家和香港的根本利益、長遠利益為出發點和落腳點。香港的根本利益同國家的根本利益是一致的，中央政府的心同香港同胞的心也是完全連通的。背靠祖國、聯通世界，這是香港得天獨厚的顯著優勢，香港居民很珍視，中央同樣很珍視。中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。中央相信，在全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的歷史進程中，香港必將作出重大貢獻。

同胞們、朋友們！

在中國人民和中華民族迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍中，香港同胞從未缺席。當前，香港正處在從由亂到治走向由治及興的新階段，未來5年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。機遇和挑戰並存，機遇大於挑戰。中央政府和香港社會各界人士對新一屆特別行政區政府寄予厚望，全國各族人民對香港滿懷祝福。在這裏，我提出4點希望。

對新一屆政府的4點希望

第一，着力提高治理水平。完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能，是把香港特別行政區建設好、發展好的迫切需要。行政長官和特別行政區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人。要忠實履行誓言，以實際行動貫徹「一國兩制」方針，維護《基本法》權威，為香港特別行政區竭誠奉獻。要按照德才兼備的標準選賢任能，廣泛吸納愛國愛港立場堅定、管治能力突出、熱心服務公眾的優秀人才進入政府。要提升國家觀念和國際視野，從大局和長遠需要出發積極謀劃香港發展。要轉變治理理念，把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合起來。要加強政府管理，改進政府作風，樹立敢於擔當、善作善成新風尚，展現良政善治新氣象。

第二，不斷增強發展動能。香港地位特殊，條件優良，發展空間十分廣闊。中央全力支持香港抓住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」高質量發展等國家戰略。中央全力支持香港同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，吸引滿懷夢想的創業者來此施展抱負。中央全力支持香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。

第三，切實排解民生憂難。「享天下之利者，任天下之患；居天下之樂者，同天下之憂。」我說過，人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。當前，香港最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些。民有所呼，我有所應。新一屆特別行政區政府要務實有為、不負人民，把全社會特別是普通市民的期盼作為施政的最大追求，拿出更果敢的魄力、更有效的舉措破難而進，讓發展成果更多更公平惠及全體市民，讓每位市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活。

第四，共同維護和諧穩定。香港是全體居民的共同家園，家和萬事興。經歷了風風雨雨，大家痛感香港不能亂也亂不起，更深感香港發展不能再耽擱，要排除一切干擾聚精會神謀發展。香港居民，不管從事什麼職業、信奉什麼理念，只要真心擁護「一國兩制」方針，只要熱愛香港這個家園，只要遵守《基本法》和特別行政區法律，都是建設香港的積極力量，都可以出一份力、作一份貢獻。希望全體香港同胞大力弘揚以愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，共同創造更加美好的生活。

我們還要特別關心關愛青年人。青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識。要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為他們成長成才創造更多機會。我們殷切希望，每一個香港青年都投身到建設美好香港的行列中來，用火熱的青春書寫精彩的人生。

同胞們、朋友們！

「願將黃鶴翅，一借飛雲空。」中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的歷史進程。推進「一國兩制」在香港的成功實踐是這一歷史進程的重要組成部分。我們堅信，有偉大祖國的堅定支持，有「一國兩制」方針的堅實保障，在實現我國第二個百年奮鬥目標的新征程上，香港一定能夠創造更大輝煌，一定能夠同祖國人民一道共享中華民族偉大復興的榮光！

編按：文中小題為編輯所擬

（回歸25年）