劇團監製語彭麗媛：做一場虧一場

【明報專訊】國家主席習近平夫人彭麗媛前日（6月30日）到訪戲曲中心，於茶館劇場欣賞「茶館新星劇團」綵排粵劇折子戲。劇團監製、西九文化區表演藝術主管（戲曲）鍾珍珍表示，特意挑選氣氛開心、適合喜慶日子的《追魚》之〈觀燈〉為表演劇目，又形容本身為歌唱家的彭麗媛「熟行」，留意演員戲服。鍾稱亦趁機介紹劇團，更向彭麗媛反映劇團非「國營團」，營運不容易，「做一場虧一場」。
半月前得悉或來訪 中心消毒劇團隔離
鍾珍珍昨向本報稱，早於大半個月前已獲悉國家領導人「可能」到訪，戲曲中心事前多次消毒；劇團演員、樂手、後台工作人員約17人，上月27日入住酒店隔離。談及今次綵排的《追魚》之〈觀燈〉粵劇折子戲，鍾珍珍說選段長約10分鐘，取材自明代民間傳奇，演員飾演情侶共賞元宵燈景，展示戲曲「身段」和「水袖功」，營造歡樂氣氛，適合在彭到訪的喜慶日子表演。
形容彭熟行 「雍容華貴」
當日表演後，演員戴上口罩與彭麗媛交流。鍾珍珍說彭對演員年紀、學藝年資感好奇，亦主動趨前問樂手演奏什麼樂器；她引述彭提到「各地戲曲語言不同，但均會硯席，互相參考，看你們（劇團）戲服與其他分別不大，但當然各有特色」。鍾形容彭麗媛「熟行」，如與行內人交流，又讚彭雍容華貴、語氣親切。
茶館新星劇團長駐戲曲中心，全年演出約200次。鍾珍珍向彭麗媛介紹劇團時說，「我們（劇團）不是國營團，香港演出成本很貴，所以基本上做一場虧一場，希望將來更多有心人支持」。鍾希望市民多到戲曲中心參觀，「政府花這麼多錢興建，平日來一來也是應該的」。