劇團監製語彭麗媛：做一場虧一場

半月前得悉或來訪 中心消毒劇團隔離

鍾珍珍昨向本報稱，早於大半個月前已獲悉國家領導人「可能」到訪，戲曲中心事前多次消毒；劇團演員、樂手、後台工作人員約17人，上月27日入住酒店隔離。談及今次綵排的《追魚》之〈觀燈〉粵劇折子戲，鍾珍珍說選段長約10分鐘，取材自明代民間傳奇，演員飾演情侶共賞元宵燈景，展示戲曲「身段」和「水袖功」，營造歡樂氣氛，適合在彭到訪的喜慶日子表演。

形容彭熟行 「雍容華貴」

當日表演後，演員戴上口罩與彭麗媛交流。鍾珍珍說彭對演員年紀、學藝年資感好奇，亦主動趨前問樂手演奏什麼樂器；她引述彭提到「各地戲曲語言不同，但均會硯席，互相參考，看你們（劇團）戲服與其他分別不大，但當然各有特色」。鍾形容彭麗媛「熟行」，如與行內人交流，又讚彭雍容華貴、語氣親切。

茶館新星劇團長駐戲曲中心，全年演出約200次。鍾珍珍向彭麗媛介紹劇團時說，「我們（劇團）不是國營團，香港演出成本很貴，所以基本上做一場虧一場，希望將來更多有心人支持」。鍾希望市民多到戲曲中心參觀，「政府花這麼多錢興建，平日來一來也是應該的」。

（回歸25年）