「其他節日對港人同樣重要」 海陸交通免費 市民：不應限於七一

為慶祝香港回歸25周年，九巴昨舉行由科興控股贊助的一天免費乘車活動，全港市民可無限次免費乘搭1號線往來竹園邨及尖沙嘴碼頭。記者昨早10時許到黃大仙竹園邨1號線站觀察，只見10餘人候車，約一小時的車程亦未見滿座。

九巴1號線客少 未見滿座

巴士乘客梁小姐不知乘車免費，昨趁公眾假期帶兒女坐車到尖沙嘴碼頭，專程與偶像團體MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）的海報「打卡」。同坐巴士的關氏夫婦昨自製免費車「一天遊」旅程，先坐「叮叮」遊港島，後於中環坐渡輪到尖沙嘴碼頭，再轉乘巴士1號線到旺角購物。

夫婦自製免費車一天遊

有市民稱活動「好過冇」

有市民則擔心免費車太擠迫，表示不會乘搭，但說相關活動「有好過冇」，亦不應只在七一舉辦，「其他節日對於香港人都很重要」；至於會否慶祝回歸，該市民笑稱「七一已經好多人慶祝，跟他們一起開心就行」。

理大800師生觀升旗

教大旗隊普通話步操

另外，8間資助大學昨亦舉行升旗禮。理工大學昨逾800名師生出席升旗禮，校方祝願國家繼續富強昌盛，期望本港政府新班子於國家支持下「實踐良政善治，與各界共同開創新篇章」。

教育大學昨約百人出席升旗儀式，又安排「學生升旗隊」負責升旗。學生以普通話喊「一二、一二」步操，走進面向行政大樓的新旗桿平台，再同時升起國旗、區旗及教大校旗。升旗隊大部分成員主修教育，學位教師教育文憑 （小學）一年級生吳泓說，學習升旗時亦學會尊重國旗，「（日後）教學上也要傳達予學生」。

明報記者

（回歸25年）