七一無遊行 有市民崇光外雨中默站稱「心不死」

有人跑昔日遊行路 冀堅持每年習慣

歐陽先生與友人吳先生昨午2時起在崇光百貨對開街口默站，歐陽的口罩上角寫有「真普選」三字，他說期望爭取特首由選舉產生，一旦政府施政背離民意，可藉選票撤換政府。另有網民發帖稱昨日會聯同兩名友人由維園跑步到上環，冀「堅持每年在維園出發習慣」。

前民陣召集人、中大學生會前會長楊政賢表示，以往每年七一遊行是一個載體，盛載港人對民主、自由、經濟及社會議題的關注，亦有性小眾、婦女權益的關注團體參與，讓其發聲。他認為今年是民陣解散後首年七一無遊行，「反映公民社會處處受壓，多元聲音無法有效發表」。

羅健熙：七一遊行「百花齊放」

促港府保港人集會權

幾乎歷年七一遊行都有參與的民主黨主席羅健熙認為，七一遊行特色是「百花齊放」，例如「同志團體」及「基督教團體」或意見相左，但會一同表達意見。他說，警方前兩年以疫情等理由反對民陣的遊行申請，至今年七一繼續無遊行，促請政府日後考慮遊行申請時，不應牴觸《基本法》賦予市民集會自由的權利。

翻查報道，5年前習近平訪港，主持林鄭月娥政府就職禮後離開，同日下午民陣發起遊行，大會公布逾6萬人參與，警方則稱高峰時有1.45萬人。政府當天發新聞稿回應，提到「明白市民對民主的訴求」，稱先要凝聚共識，創造有利推動相關工作的社會氛圍。

有人崇光外放電子燭 警截查沒收

另外，銅鑼灣崇光百貨門外一帶昨有大批警員駐守。入夜後有市民到場擺放電子蠟燭，警員在場截查及沒收涉事人的物資。去年七一銅鑼灣發生刺警案，疑犯以刀自插胸口死亡，警方形容案件是「孤狼式襲擊」。

（回歸25年）