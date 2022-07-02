升旗禮8記者入場採訪 就職禮上廁所有職員跟

新聞處：活動規格高 有努力協調

政府新聞處回應稱，特區成立25周年活動規格極高，過去兩天的採訪安排必須同時兼顧防疫需要、保安要求和場地限制，處方一直努力協調各相關機構和持份者，在上述要求下便利傳媒採訪工作。

入場採訪官方七一活動的記者周日（26日）起須每天取得陰性核酸檢測結果，而採訪升旗儀式的記者須於昨凌晨1時半，到指定場所再做一次核酸檢測，通宵等候結果和安檢後，才能前往金紫荊廣場採訪。出席升旗禮的記者認為安檢十分嚴謹，搜查人員帶同警犬和金屬探測器搜查，甚至連裝有女性用品的袋都會檢查。有到就職禮採訪的記者說，會場內保安要「確保你不會亂走」，而出發前的安檢，當局要求記者寄存搓手液、飲用水和雨傘，才能上車前往會場。

記協促解釋審查篩選記者準則

國家主席習近平5年前亦有來港出席七一活動。香港記者協會主席陳朗昇說，當年政府新聞處有與記協聯絡，了解採訪需要和流程，今年則未有相關安排，明顯擺出「不與新聞界合作」的姿態。他舉例，部分採訪區與重要人物相距甚遠，導致記者無法親身攝錄，究竟是否臨時更改路線亦無從考究，他認為會影響採訪質素。另外多間原受邀的傳媒機構，其記者日前被拒到場採訪，陳促請當局解釋何謂「保安理由」，及以什麼準則審查和篩選記者，否則本港能否維持「資訊之城」地位已是「心中有數」。

（回歸25年）