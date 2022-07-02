英揆斥中方違聯合聲明承諾 外交部：英回歸後無監督權

中國外交部發言人趙立堅表示，香港是「中國的香港」，任何外部勢力無權干涉，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，也根本不存在所謂「承諾」，促請英國客觀公正看待香港發展，尊重中國主權和統一，停止干涉香港事務和中國內政，不要再給中英關係製造麻煩。

布林肯促中方恢復承諾給港人自由

約翰遜表示，北京當年就一國兩制方針等作出承諾，但已有一段時間未能履行承諾，相關情况威脅港人的權利和自由，也威脅到香港的持續發展和繁榮，故英國向持有BNO的港人提供在英國居留的途徑，已有12萬港人選擇和家人到當地。約翰遜又說英國不會放棄香港，會竭盡所能令中國恪守承諾，令香港再次由香港人為香港人管治。英國外相卓慧思亦發表聲明，批評《港區國安法》生效兩年多以來，港人政治及公民權利持續被侵蝕，重申英國對香港及港人有歷史責任。

布林肯發表聲明，批評北京及香港當局過去兩年囚禁反對派、搜查傳媒機構、撤換藝術品、禁止六四燭光集會等，官方又散佈民間示威是外國勢力所為的「虛假信息」，促請中方恢復承諾給港人的自由。美國國家安全委員會呼籲中方信守《中英聯合聲明》的承諾，並呼籲香港新政府尊重港人在《基本法》下受保障的權利和自由。

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）亦促請中國政府履行《中英聯合聲明》及其他國際責任下的承諾，並促請香港新任特首李家超停止政治檢控、釋放政治犯及確保司法系統堅守法治，強調這些問題對美國與中國、香港的關係繼續發展至為重要。

歐盟外交事務及安全政策發言人馬斯拉里表示，對於香港基本自由正被消失，歐盟表示關注。

李顯龍向習發賀信 信港繼續繁榮

李顯龍向國家主席習近平發賀信，稱香港在一國兩制框架下對中國發展有貢獻，他有信心香港在中央支持下可繼續繁榮。

此外，巴基斯坦、土耳其等國家的駐港領事館都在Twitter祝賀特區成立25周年。

（回歸25年）