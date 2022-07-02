部分警員不知遞信區位置 有人欲請願不果 拘4人涉藏刀堵路毁橫額放無人機

警方回覆查詢稱，沒有收到任何公眾遊行或集會於7月1日在灣仔舉行的通知，如有任何公眾活動，警方會因應實際情况而設立指定公眾活動區及遞交請願信區。

遞信區在柯布連道 距會展400米

記者昨在灣仔分別向3批警員查詢「遞信區」位置，有在灣仔政府合署外駐守的軍裝警員稱只有「採訪區」，沒有「遞信區」；在近瑞安中心負責登記的傳媒聯絡隊人員稱「無呢個資料」。最終一名較資深傳媒聯絡隊人員表示，「遞信區」設在柯布連道。柯布連道與會展直線距離約400米，較5年前習近平來港時，設於告士打道花園、中環廣場外及港灣道花園的3個公眾活動區遠。記者昨中午到柯布連道觀察，未見該處有劃出特別區域，亦未見警員駐守。

請願者稱弟遭內地拘留 警：會代轉達

66歲鍾女士與兩名親友昨到灣仔政府合署外，稱其弟被內地保安部門無理拘留，希望向國家主席習近平遞信請願。她們與警員交涉逾20分鐘，本報記者欲上前了解，有軍裝警員阻止。鍾事後說，警方抄下其身分證資料，稱會代為轉達、反映問題，他們於是離開。她稱警方拒收請願信，亦未有帶他們到示威區，自己亦知遞信給習主席的成功率不大，惟望有傳媒報道事件，稱如有位置請願「梗係好啲」。

高鐵站附近被截 攝影師懷卡片刀

習訪港期間全港列為無人機限飛區，尖沙嘴海運大廈昨早9時許有人舉行Toyota車迷眾會，42歲男子因使用無人機被捕，同場27人遭票控違反限聚令。昨午1時許，警方在佐敦道與連翔道交界高鐵站附近，發現30歲男婚禮攝影師的銀包內藏有一把14厘米長的卡片刀，以涉嫌管有攻擊性武器將他拘捕。昨晨4時許，38歲男子涉嫌在青山公路荃灣段以輪胎及木板堵路，並手持鐵棍，涉嫌藏有攻擊性武器及在公眾地方造成阻礙被捕。25歲男子前日涉在將軍澳培成里刑事毁壞慶回歸橫額被捕。另前日紅磡靠背壟道楊永杰區議員辦公室外一面區旗被盜，暫無人被捕。

社民連成員稱遭國安警問行程

另外，社民連外務副主席周家發昨早在facebook表示「8點23分收到國安morning call」。他向本報稱，是日前與他約談的國安處人員致電了解其行程，他說會「宅在家中」，至於有否收到任何行動的消息，他說已「如實作答」不知道。他形容感到「受寵若驚」，惟國安處人員沒有警告他不要外出，只是「用間接方法讓他明白心意」，而由於周三（6月29日）起懷疑被跟蹤，他說沒有心情外出遊山玩水。社民連前主席吳文遠亦稱，昨早10時起收到匿名來電，每分鐘一兩個，持續約1小時收到逾百個來電。他說曾接聽幾個電話，惟對方沒有任何回應。

明報記者

（回歸25年）