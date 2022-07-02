習提青年「四業」問題 麥美娟：盡快推藍圖解決

稱「社會暴亂」令青年難向上流動

麥美娟昨午首次以局長身分出席由九龍社團聯會主辦的慶回歸活動，其後見傳媒時說，很光榮能成為新任局長，習近平的講話以青年發展作總結，反映政府與青年的關係對香港發展非常重要，令她感覺責任重大，相信重組後的民政及青年事務局並非只是「多了青年兩字」，而是反映政府重視青年事務。

被問到習近平在講話中特別提及年輕人，是否與近年社會事件有關，麥稱相信香港近年社會氣氛令每個人均特別關注年輕人發展，早前的「社會暴亂」令不少青年感迷失及難以向上流動，故如何令年輕人見到機會及希望，將是局方日後青年工作的主要方向。她指，上任後會盡快制訂特首李家超在政綱中提出的青年發展藍圖，提出具體政策解決習所指的「四業」，即青年的學業、就業、創業及置業問題，令青年有機會向上流動及發展。她強調，相關工作牽涉其他政策局，局方制訂藍圖時會與其他局商討。

談修補撕裂：青年有機會發展

習近平在講話中亦提及本港未來要推動社會和諧，被問到反修例事件中不少青年被捕，如何修補社會撕裂，麥說相信不論立場政見，解決青年問題最大的共識，是大家均希望見到年輕人在港有機會發展，冀各持份者可趁香港現時「由治及興」，在此共識下努力，令年輕人看見希望。

另外，新任文化體育及旅遊局長楊潤雄昨到訪康文署轄下多個康樂設施，參觀香港單車館、將軍澳運動場及將軍澳體育館，並了解康文署為防止「炒場」採取的措施。

（回歸25年）