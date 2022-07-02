新班子上任 盧寵茂：首務通關 指國際內地疫情差距大 梁子超：港需「抉擇」

盧寵茂昨日在醫務衛生局網頁發表手記，談及新冠疫情危害全球人民生命健康，香港亦不能倖免，稱他的首要任務是循證抗疫，以科學精準防控措施，用最小代價換取最大效果，為香港連接國際和連通內地。盧寵茂在首篇文章中，無提及「動態清零」或強制檢測等字眼。

梁：港群體免疫情况較接近外地

梁子超向本報表示，內地與國際的疫情差距巨大，內地外防輸入要求高，難同步開放，因此香港若要通關，需在內地和國際通關上作出抉擇。他認為香港經過疫情大爆發，群體免疫情况較接近外地，但如對外開放，亦會對內地疫情有影響，特別是廣東省等接近香港的地區。

指「7+3」仍太長

廠商會倡內地縮檢疫期

廠商會會長史立德認為，盧寵茂作為專業醫生，若他以通關為首要任務，對香港是好事。他解釋稱，香港經濟依靠貿易，不能像內地一樣靠內需，通關對廠家生產重要，惟目前內地要求「7+3」（7天集中隔離另加3天居家監測）仍太長，建議內地可先縮短檢疫期。他又指，目前新冠死亡率不高，就算不與內地通關，也應與國際通關，「兩邊水都來不到很難生存」。

上屆政府的運輸及房屋局，於本屆分拆成房屋局和運輸及物流局，兩局亦設新網頁。房屋局長何永賢在網頁歡迎辭中表示，房屋工作是「重中之重、刻不容緩」，將增建出租公屋，幫助無能力租住私樓的低收入家庭，亦會提供更多資助出售單位。她又指會密切監察樓市發展，適時實施需求管理措施，同時提高一手住宅物業銷售安排和交易的透明度。

房屋局：增出租公屋助低收入戶

招國偉：歡迎 亦要關心質素

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，歡迎辭內容顯示新政府關心房屋問題，他認為除了提高房屋供應量，亦要關心質素，讓市民住得更寬敞。

多官員推新社交帳戶

李微博追蹤者遠超Ig

特首李家超早前提出，新政府會採用關鍵績效指標（KPI），但主事土地及房屋的發展局及房屋局，網頁均未提及KPI，招認為新政府暫時難以「細化」目標，應予新政府時間。

另外，特首李家超及多名官員昨推出新facebook專頁、Instagram帳戶或微博帳戶。截至昨晚6時半，李家超facebook獲5483個「讚好」，Instagram則有2014名用戶追蹤，微博則有28.6萬名用戶追蹤。

明報記者

（回歸25年）