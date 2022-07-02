有為政府結合市場 內地學者籲特區：增強產業發展角色

陳廣漢分析，香港服務業佔經濟發展比重過大，政府在經濟轉型及產業發展等有作用，如任由市場無為而治則較難轉型。他舉例說，新加坡政府一直扮演角色，甚至介入房地產及物價等問題。

香港港英時代奉行「積極不干預」理念，回歸先後修正「小政府大市場」，至前特首梁振英提出「適度有為」施政管治理念，指積極不干預已過時。陳廣漢說，資本主義肯定會在香港維持，政府也不一定直接干預，關鍵是政府發揮引導角色，例如舊工業園改造升級，企業才有條件改進。至於房屋問題，他說雖然是民生而非產業問題，但政府亦有條件介入，例如在不影響商業物業同時，限制外來炒賣住宅。

羅家聰料日後更近計劃經濟

經濟師羅家聰則說，習的說法預示日後更接近計劃經濟模式，並認為參考北部都會區等規劃，經濟規劃模式更接近上海和深圳。提倡自由經濟的「107動力」何民傑則說，習在演辭先肯定香港自由開放制度，是提出行政機關可以善用市場力量，達至施政目標，並非政府取代市場，認為毋須過度解讀。

（回歸25年）