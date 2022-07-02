兩提普通法制拓國際聯繫 指港「獨立行使審判權」

張舉能歡迎肯定「獨立司法權」

翻查資料，習近平2008年以國家副主席身分訪港時，提及行政、立法及司法三權之間要「互相理解、互相支持」，今年說法則有不同。「司法獨立」及「獨立行使審判權」在內地官方有不同涵義，2017年時，內地最高人民法院院長周強2017年曾反對西方式的司法獨立，並稱要敢於對三權分立及司法獨立「亮劍」。特首李家超昨在就職演說中說，香港回歸後，《基本法》「保障了司法獨立和終審權」。

本港法律界普遍歡迎習的言論。終審法院首席法官張舉能罕有回應說，司法機構歡迎習肯定特區根據《基本法》擁有「獨立的司法權」，及持續實行普通法制度。張官表示，司法機構會繼續堅定維護香港法治，和受《基本法》保障的「獨立司法制度」。

法律界議員林新強則說，原先亦以為習會重提「三權合作」，而且「配合」有別「合作」，作為議員行使監督職能，難言「合作」。他認為，習重申司法獨立及沿用普通法制，對法律界及法律學生是「定心丸」，也消除了2047年後香港是否繼續行普通法的擔憂。

已離港發展的香港律師任建峰則說，有關普通法及司法獨立討論容易跌入陷阱，因為有普通法的地區，法治卻未必健全，司法獨立只是法治其中一個因素，關鍵是法律能否保障人權及基本自由。他質疑，國安法下改變保釋推定等，是否司法獨立已非重點，因法律本身已不足以保障法治。

新任律政司長林定國回應說，非常高興聽到習認同和肯定包括普通法在內的香港原有法律發展，並深信只要攜手維護「一國」，適用普通法的「兩制」必會繼續蓬勃發展。

大律師公會主席杜淦堃說，相信中央政府絕對明白香港法制的特點，並已反映在習的演說中，希望社會大眾對香港司法制度保持信心。律師會長陳澤銘說對習在演說中對香港提供明確肯定感到鼓舞，深信香港將繼續連接東西方，及成為通往中國大陸的門戶。大律師公會前主席陳景生歡迎習近平昨日的說法，並認為與看待中央政府歷年來的說法一樣，應予同等的信任及尊重看待。

（回歸25年）