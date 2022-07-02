習4點希望 「提高治理水平」居首 李家超稱問題初現即領導官員介入

早前感染新冠病毒的政務司長陳國基和政制及內地事務局長曾國衞已康復並完成隔離，昨日所見，二人與一眾官員一同宣誓。宣誓儀式後，習近平接見特區新班子，包括主要問責官員、行政會議成員，以及各政策局的常任秘書長。李家超為習近平等人送行後，在禮賓府與中宣部副部長、中央電視台長兼總編輯慎海雄會面，其後未有其他公開活動。翻查資料，前任特首林鄭月娥在宣誓就職後，與時任廣東省書記胡春華、時任廣東省長馬興瑞及時任深圳市委書記王偉中會面，其後出席歷史博物館活動，翌日則落區探訪。

李家超為習送行後 晤中宣部副部長

「用好話語權」 派員海外宣傳香港

李家超昨日在就職演辭表示，肩負起中央及香港市民賦予的歷史使命，感到無比光榮，亦深知責任重大，他將帶領團隊共建關愛共融，充滿發展機遇、希望和活力的香港。他說，政府在未來5年會務實有為、迎難而上，重申他競選時常提的「以結果為目標」，「哪怕每天只解決一個問題，但不積小流，無以成江河，持之以恆，必有所成」。

李家超表示，特區會全面提升競爭力，強調「發展是解決社會問題、改善民生的金鑰匙」，政府會正視房屋土地問題、強化醫療系統應變能力、加強安老護幼、制訂青年政策及發展藍圖等，並會優化教育，「培育有家國情懷，具世界觀、大局觀的新一代」。他又強調，政府在發展同時會居安思危，確保有充分防範和保障能力，應對包括國家安全、金融安全、食物衛生安全、物資供應安全等風險，並「全面用好話語權」，派員及代表團到海外說好香港故事，讓香港的成功和事實宣揚到海外。

劉兆佳：中央一直覺得特區治理水平不足

劉銳紹：訓誡份量不輕

對於習近平希望香港「着力提高治理水平」的說法，全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，治理水平的定義很闊，泛指政府能否有效治理香港，推動社會發展，化解深層次矛盾。他認為，中央一直覺得特區政府的治理水平不足，故需改變管治思維，因此習近平在講話中點出多項問題，包括質疑過去是否過度依賴市場，以及動員方式是否有效等。

時事評論員劉銳紹指出，中央領導人過往對香港的演說較着重「和諧」，但今次習近平將「和諧穩定」放在第四點希望，反映中央認為香港社會已相對安定，而將提高治理水平放在第一點希望，可視為「勸勉」兼「勸誡」，其中後者的份量並不輕，反映中央對特區政府過去的管治表現不滿意，希望新任官員提高治理水平，以達至第二、三點希望，即處理好發展及民生的議題。

民主黨主席羅健熙認為，中央過去經常強調本港深層次矛盾，習近平期望特區政府提升治理水平，施政能讓市民覺得受惠，但他認為核心問題是在施政過程與港人交流、聆聽民意，與政府治理密不可分。新思維認為官員必須承擔責任，改善過去官僚作風，改變「少做少錯、不做不錯」的管治思維。

明報記者

（回歸25年）