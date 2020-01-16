「家和萬事興」 習盼新政府維護和諧 羅健熙：沒反對聲「表面和諧」 劉兆佳料非談民主派

稱擁護一國兩制者是「建設力量」

習近平說，香港不能再耽擱發展，需排除干擾聚焦發展，只要真心擁護一國兩制方針、熱愛香港、遵守《基本法》和特區法律，都是「建設香港的積極力量」，可以出一分力，作出貢獻。

習近平亦提到期望新政府切實排解民生憂難，目前香港「最大的民心」是盼望生活變好，包括住屋更寬敞、擁有更多創業機會、改善教育和長者照顧。他說，新政府須務實有為、不負人民，「拿出更果敢的魄力、更有效的舉措破難而進」，讓發展成果惠及全體市民。

對於新政府可否達成「家和萬事興」，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀認為，首先不可再有行政立法的對抗，「管好自己頭家」；至於社會上的不同意見，她認為只要是合法，是可以和而不同地和平表達，但若為和諧而特赦犯法者是「唔使諗」。

羅健熙認為現時民主派難以發聲，沒有反對聲音只是「表面和諧」。他說民主黨一直真心擁護一國兩制，熱愛香港，亦願意出力，反問是否符合習近平所講「建設力量」的定義。新思維主席狄志遠說目前未見新政府積極復和，例如新班子和行政會議的政治光諧仍然狹窄，期望新政府多聽不同聲音，諮詢架構亦應吸納民主派。

田北辰：港府不能再拒合法遊行

港區人大代表田北辰相信，只要維護國家主權及不違法，中央歡迎不同政治光譜的人參選。他稱，習近平已清楚說明愛國者的定義，相信只要符合要求，中央歡迎不同政見的人，又認為習近平強調容納不同聲音，港府日後不能再拒絕任何合法遊行。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，習近平提出「家和萬事興」，加上對新政府的4點期望均集中於民生和經濟，相信民主派和社會均會觀望中央或放下過去較激烈的政治鬥爭手段。

劉兆佳分析，習近平是期望新政府處理貧富對立、青年上流等社會民生問題，增強市民的獲得感。

（回歸25年）