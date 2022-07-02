前提維護國家主權安全發展利益 習：一國兩制沒理由變 須長期堅持

提「四個必須」 兩提保持普通法

向新政府提「四點希望」 關愛青年

習近平昨日在灣仔會展中心發表長約半小時講話，他針對一國兩制的實踐提出「四個必須」，以確保一國兩制朝正確方向行穩致遠， 包括全面準確貫徹一國兩制方針，堅持中央全面管治權和特區高度自治權相統一，落實「愛國者治港」，以及保持香港獨特地位和優勢。

習近平說，社會主義制度是中國的根本制度，而中共領導是中國特色社會主義最本質的特徵，特區所有居民均應自覺尊重和維護國家的根本制度。他強調政權必須掌握在愛國者手中，世上沒有國家或地區會允許不愛國、賣國、叛國的勢力或人物掌握政權，愛國者治港是保證長治久安的必然要求，任何時候也不能動搖。他又提到，中央珍視香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，本港須鞏固國際金融、航運、貿易中心的地位。他在講話中兩度提及要保持香港的普通法制度。

另外，習近平亦向昨日上任的新一屆政府提出「四點希望」，包括提高治理水平，不斷增強本港發展動能，切實解決市民關注的民生問題，以及維護社會和諧穩定。他在講話尾聲說要特別關愛年輕人，須協助青年解決學業、就業、創業和置業的實際困難。

今座談會傳達習精神 日後續辦

習近平昨午乘高鐵離開香港，結束兩日訪港行程。據了解，部分獲邀出席官方七一活動的嘉賓，入住酒店後收到通知，完成活動後要繼續隔離多一日，今早到會展參加由港澳辦官員主講、傳達習近平講話精神的座談會，出席的中央官員包括港澳辦副主任、中聯辦主任駱惠寧。消息透露，未來一段日子在港也有此類座談會。

對於習近平稱維護國家安全是一國兩制的根本宗旨，劉兆佳認為過去太多人將「兩制」置於「一國」之上，因此習近平「撥亂反正」，重申「一國」先於「兩制」，這也是長期堅持一國兩制的前提。

蔡子強：宣示國安法新選制成果

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，相比5年前習近平來港的講話，當時習針對國家安全問題提出具體要求，如完善國安制度和加強國家歷史、民族文化教育等，但今次針對國家安全僅點出大方向，更反覆提到普通法制度和本港的國際地位，態度有明顯分別。他認為習此行是宣示國安法和新選舉制度已取得一定成果，外界將觀望本港是否步入專注發展經濟的階段。

新加坡國立大學副教授莊嘉穎分析，習近平將對港管治提升到國家利益的高度，顯示繼續在港實施較強硬的一國兩制，民意參與及監督空間會更少。至於習同時提點新政府要回應民意，他說大部分政權均須突顯某程度的民意認受性，認為中央研判香港示威底因是外力干預及房屋問題，冀港府回應有關訴求，但他相信在可見將來北京無意在香港政制上放鬆。

譚耀宗：釋除2047後疑慮

羅健熙：重點是否符港人利益

回歸25年之際，習近平強調一國兩制沒理由改變。全國人大常委譚耀宗說，習近平已對2047年後香港的前途問題給予明確答案，釋除社會疑慮，為未來發展指明方向。行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀相信，中央認為一國兩制已得到制度上的保證，在中央權力獲保障下，香港可享自治，呼籲港人毋須擔心2047年後的問題。

民主黨主席羅健熙表示，雖然習近平提出長期堅持一國兩制，但重點在於一國兩制的落實是否符合港人利益，有否照顧港人想法，例如過去港人擁有較高的自由度，現時卻有所收緊。

明報記者

（回歸25年）

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