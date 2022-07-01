西九站重開迎習訪港 醒獅鑼鼓學生列隊迎接

出席小學生稱感習近平親切

香港教育工作者聯會黃楚標學校派出90名小四、小六學生和7名教師出席歡迎儀式。該校小六學生陳筱嵐說，習近平向同學揮手和說「各位同學好」，感到他很親切，與平時電視上的嚴肅形象不同。小六學生陳浩欣說，首次看到習近平，對方向她揮手，感覺親切。該校教師梁慧玲表示，學生非常投入和興奮，相信習近平亦會感受到學生的熱情，形容學生做到100分。該批學生昨晚仍要在酒店隔離，預料今日再有活動。

昨午習近平專列未至，一批經過嚴格核酸檢測和酒店隔離的學生和在場人已齊集港鐵西九龍站，列隊齊聲以普通話呼叫「歡迎、歡迎，熱烈歡迎」，手中的國旗區旗和花束或前後左右揮動，大堂的醒獅隊佈置整齊，錦旗上寫有「慶回歸」和「砥礪奮進廿五載，攜手再上新征程」標語，銀樂手亦早已就位。

現場有多幅以繁體字印成的橫額，包括有寫上「東方之珠浪漫依然，活力之都更勝往昔」和前特首董建的名句「香港好，國家好，國家好，香港更好」等字句。

習與李家超大堂簡短交談

習近平與彭麗媛在簇擁中由月台步上大堂，醒獅隊鑼鼓發動，各路醒獅卯足全力原地舞動，踢腿撩腳。習近平在林太介紹下，逐一與迎接者打招呼，排首位的是李家超，習與李簡短交談，李點頭回應。其他人包括全國政協副主席梁振英、終審法院首席法官張舉能和財政司長陳茂波等。習與各人逐一問好，但未有握手。

習近平向沿途夾道者揮手，其間有人在他經過時，掏出電話快拍。其後習近平發表演說，整個歡迎儀式長約15分鐘。

（回歸25年）