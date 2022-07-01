彭麗媛訪戲曲中心 贈《古本戲曲叢刊》

習近平及彭麗媛昨乘高鐵專列抵港，離開西九龍高鐵站後，彭在車隊護送下，下午約4時半抵達戲曲中心，參觀逗留約45分鐘後離開。翻查資料，彭麗媛5年前隨習近平訪港時參觀安老院，與正訓練擊拳的長者交流，彭亦「揮拳」打氣回應，當年行程逗留約半小時。

到茶館劇場排演室觀看綵排

政府新聞處昨發稿稱，彭麗媛於戲曲中心先聽取譚兆民介紹西九文化區的規劃和最新發展，以及戲曲中心在傳承、推廣粵劇和傳統中國戲曲的工作。她亦在戲曲中心茶館劇場欣賞「茶館新星劇團」綵排粵劇折子戲，及到排演室觀看「香港天籟敦煌樂團」的綵排。政府短片可見，她與演員和樂團成員交流時提到「台上一分鐘，台下十年功」，亦讚表演者專業。

彭麗媛昨參觀戲曲中心中庭的「尤聲普粵劇藝術展：文武莊諧八十秋」展覽，又與曾在「內地專題實習計劃」赴北京故宮博物院實習的4名青年義工交流，聽他們分享在內地實習經驗，並一同做手工。

離開戲曲中心前，彭麗媛向西九文化區戲曲中心致送《古本戲曲叢刊》。該叢刊由已故文學史家鄭振鐸發起、花數十載完成編纂工作。特區政府表示，該套書具有重要的歷史和藝術價值，亦是國家戲曲文化遺產保護的重大成果。

彭麗媛到訪前數天，戲曲中心暫停向公眾開放，網頁稱，為配合特別運作安排，戲曲中心在6月27日至7月1日關閉。

（回歸25年）