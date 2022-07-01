視察科學園 參觀候任科大校長實驗室 習籲港積極打造國際創科中心

傳媒留採訪區 未能採訪參觀過程

接載習近平的車隊昨午約5時半抵達，逗留約半小時離去。傳媒須逗留在附近的採訪區，未能採訪及拍攝參觀過程。隨同習近平者包括國務院港澳辦主任夏寶龍、中聯辦副主任陳冬、特首林鄭月娥等。警方在園外架設大型水馬及鐵欄，出動國產裝甲車「劍齒虎」及反恐特勤隊巡邏。

林鄭介紹北都新田科技城

薛永恒簡介港創科發展

政府新聞處晚上在行程後發稿，附長1分33秒片段，林太向習介紹「北部都會區」規劃下新田科技城發展，稱「除了0至1，希望1到15我們都做，不要都送到深圳去做」；現場另有展板介紹岩芯取樣器、裸眼三維技術等。

政府發言人稱，習近平參觀期間，另聽取創新及科技局長薛永恒簡介本港創科發展及成果。薛及發展局長黃偉綸（今日會宣誓為副財政司長），分別向習介紹新田科技城和洪水橋／廈村新發展區，對接深圳科創園區和前海深港現代服務業合作區。

習向30名科研創業者講話

科技園公司行政總裁黃克強則簡介在場展示的7項科研成果，涵蓋生命健康、人工智能、機器人及工程應用範疇等。發言人又表示，習近平在視察結束前，向30多名香港科研人員和青年創業者代表發表講話，出席者包括在港中國科學院及中國工程院院士、青年科學家和研發人員及創科企業代表等。

明報記者

（回歸25年）