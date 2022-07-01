習乘高鐵來港 內地網民焦點

《新聞聯播》報道佔13分鐘

央視昨晚《新聞聯播》前5條報道，均與習近平抵港相關，在37分鐘節目中佔了13分鐘。此外，幾乎所有內地媒體都報道或轉載了習近平抵港及香港回顧25周年的有關報道。

新華網以「祖國和香港的未來，寄託在年輕一代身上」為題，回顧習近平愛護香港青少年的往事。求是網則回顧了習近平與香港的故事，報道引述了2018年11月12日，習近平會見香港澳門各界慶祝國家改革開放40周年訪問團時說的話，「我在福建、浙江、上海工作期間都親自謀劃和推動了大量內地同香港、澳門的合作項目。2007年到中央工作後，我分管港澳工作，全面了解這方面的情况。在這個過程中，我結識了很多港澳朋友」。

在微博上，「香港回歸祖國25周年」是置頂主題，在十大關鍵詞組熱搜榜中，「香港回歸25周年紀念曲祝福」昨晚已獲得超過100萬次點擊，在這一關鍵詞下，包括香港及內地的歌星影星，以及各行各業普通民眾都上載了他們放歌祝福香港的短片。

認為體現香港祖國密不可分

昨日恰逢商務部舉行新聞發布會，發言人束玨婷表示，香港回歸祖國25年來，內地與香港經貿交流合作不斷深化，水平不斷提高，領域不斷拓展；兩地實現優勢互補、共同發展，香港在融入國家發展大局中，成為國內大循環的重要參與者和聯通國內國際雙循環的重要促進者。

習近平乘專列抵達香港，成為內地網民關注香港回歸25周年其中一個視角。網民「天漢星辰」說，「國家元首坐火車而不是飛機去香港，歷史上頭一次」。網民「滿血查克拉」認為，陸路而來意義很大，第一，體現了內地和香港，是緊挨着不可分割的一國；其次，習近平南下沿途做一些調研，頗有鄧小平1992年「南巡」之意；此外，乘坐「復興號」也是展示高鐵的好機會。

（回歸25年）