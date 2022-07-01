記者雨傘與「香港」字牌被收走

習近平昨抵港後先到會展與各界人士會面，警方在灣仔君悅酒店外設兩個傳媒採訪區，警方多次將附近劃為封鎖區，即市民不准途經一帶，記者亦要逗留在指定的傳媒採訪區。

其中在港灣道公園採訪區，一名電視台記者被搜出刻上「香港」二字的小型小巴牌，該記者稱是昨早受訪者送的禮物，警員將其收入證物袋，離開時交還。

兩記者被搜出「紙張」帶署

在科學園採訪區，一名《大紀元時報》女記者身穿印有黑白色英國國旗的雨衣，被警員要求脫下和代為保管後，獲准返回採訪區。警方在習抵達前再次搜查記者隨身物品，該女記者及同行攝影記者分別被搜出紙張和卡紙，被帶離採訪區，惟未知紙張上有何字句。現場的傳媒聯絡隊稱兩人身上有「違禁品」，將他們帶返馬鞍山警署調查，其後獲准離開。警方表示昨午約5時，一名女子在科學園採訪區帶有「與採訪無關物品」，她和同行男子被帶返警署調查，其後獲准離去。

多人共用雨衣場面狼狽

西九龍高鐵站外的採訪區，警方昨以保安理由禁止記者攜傘進入，所有雨傘被警方收起。記者在採訪區等候期間，現場一度颳起大風及下雨，警方向記者派發數把印有「好市民獎」或「小心財物」的藍色長傘，然而現場有數十名記者，多名記者一度只能共用同一件塑膠雨衣擋雨，場面狼狽。另一名電視台攝影師帶同一件黃色雨衣，被警方要求代為保管，惟警方沒詳細解釋原因。

警方回應表示，為確保公共安全及公共秩序，及出席活動者的安全，需核實進出採訪區記者的身分和安檢其隨身物品，如有人攜帶與採訪無關的物品進入採訪區，傳媒聯絡隊和相關人員會調查，並在有需要時將有關人士帶離採訪區。

（回歸25年）