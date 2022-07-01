警最高級別護送 沿途封路多區塞 習改乘國產「紅旗」 防爆專車隨行

事隔5年，國家主席習近平與夫人彭麗媛再度訪港，出席慶祝香港回歸25周年活動，除了本港警方派員保護，本報所見，數名俗稱「中南海保鑣」的中央警衛局人員昨亦隨習近平來港，貼身保護。

昨日習近平車隊途經之處，警方皆嚴密佈防並大規模封路，多區一度塞車，包括中環、觀塘及科學園一帶等。

「5人箭」陣式 鐵馬開路

綜合傳媒昨日拍攝的片段及照片，習近平車隊昨日由5輛警方電單車開路，屬「5人箭」護送陣式。該陣式先頭部隊屬最高級別護送模式，適用於國家元首到訪，與5年前習近平來港安排相同。沿途有多輛警方車輛、警方爆炸品處理課（EOD）防爆專車護航；防爆專車能沿途偵查可疑引爆信號，可發射信號干擾爆炸品遙控器的運作。

有別於5年前訪港時乘坐特區政府安排的寶馬房車，這次國家主席習近平與夫人改乘配以香港車牌的國產「紅旗」轎車，習近平伉儷昨日乘坐的紅旗房車，外觀與紅旗「H9+」型號的卓越訂製版相似。根據紅旗官方網站資料，「H9+」型號的「指導價格」為86萬元人民幣，車廂配備真皮座椅，座椅有加熱及按摩功能，並有12.3吋顯示屏。

翻查內地傳媒報道，2015年北京天安門廣場舉行的抗戰勝利70周年閱兵，習近平也曾乘「紅旗」檢閱車。

明報記者

（回歸25年）