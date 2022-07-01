警最高級別護送 沿途封路多區塞 習改乘國產「紅旗」 防爆專車隨行

【明報專訊】國家主席習近平訪港，警方保安嚴密，出動內地製新裝甲車「劍齒虎」，及調配大量警力，包括反恐戰術部隊巡邏。習近平和夫人乘坐「紅旗」房車出入，至少10多架警車和私家車組成車隊，以最高級別的「5人箭」陣式護送。車隊到達行程地點前，警方封閉附近路段，港九新界多區一度塞車。記者昨進入採訪區前要登記和兩度搜查物品，有記者被搜出刻有「香港」二字小牌，被警員收起代為保管；在西九龍高鐵站外的採訪區，警方昨以保安理由禁止記者攜傘進入，所有雨傘被警方收起（見另稿）。
事隔5年，國家主席習近平與夫人彭麗媛再度訪港，出席慶祝香港回歸25周年活動，除了本港警方派員保護，本報所見，數名俗稱「中南海保鑣」的中央警衛局人員昨亦隨習近平來港，貼身保護。
昨日習近平車隊途經之處，警方皆嚴密佈防並大規模封路，多區一度塞車，包括中環、觀塘及科學園一帶等。
「5人箭」陣式 鐵馬開路
綜合傳媒昨日拍攝的片段及照片，習近平車隊昨日由5輛警方電單車開路，屬「5人箭」護送陣式。該陣式先頭部隊屬最高級別護送模式，適用於國家元首到訪，與5年前習近平來港安排相同。沿途有多輛警方車輛、警方爆炸品處理課（EOD）防爆專車護航；防爆專車能沿途偵查可疑引爆信號，可發射信號干擾爆炸品遙控器的運作。
有別於5年前訪港時乘坐特區政府安排的寶馬房車，這次國家主席習近平與夫人改乘配以香港車牌的國產「紅旗」轎車，習近平伉儷昨日乘坐的紅旗房車，外觀與紅旗「H9+」型號的卓越訂製版相似。根據紅旗官方網站資料，「H9+」型號的「指導價格」為86萬元人民幣，車廂配備真皮座椅，座椅有加熱及按摩功能，並有12.3吋顯示屏。
翻查內地傳媒報道，2015年北京天安門廣場舉行的抗戰勝利70周年閱兵，習近平也曾乘「紅旗」檢閱車。