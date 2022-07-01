行程保密 新聞處事後發稿交代

有別於5年前乘搭飛機，習近平與夫人彭麗媛昨午3時許乘搭高鐵「復興號」抵港，習近平在西九龍高鐵站發表講話後，與彭麗媛兵分兩路。習近平先到灣仔會展會見特首林鄭月娥，行政、立法及司法機構負責人；社會各界；以及紀律部隊代表等，約5時半赴科學園視察香港創科發展。本身是歌唱家的彭麗媛下午4時許到訪西九文化區戲曲中心。兩人傍晚到禮賓府出席林鄭月娥及丈夫林兆波所設的晚宴。

不出席升旗禮回歸文藝晚會

據悉，習近平不會過夜，今晨料再來港出席第六屆政府就職典禮，為新班子監誓，但不會出席七一升旗禮，亦不會如5年前般參與慶回歸文藝晚會。

香港回歸20周年時，習近平訪港3天，逗留時間較長，行程也較今次豐富，除了會見官員及各界人士，為新班子監誓，並到石崗軍營檢閱駐軍、到訪八鄉少年警訊永久活動中心、出席升旗儀式及慶回歸文藝晚會、視察港珠澳大橋工程等，今次在新冠疫情下，行程安排減少。

（回歸25年）