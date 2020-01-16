戴KN95曾除罩發言 講台距傳媒15米

譚耀宗陽性缺席 陳國基現身

全國人大常委譚耀宗昨缺席參與習近平會見港區人大及政界人士，原來他昨早在酒店接受核酸檢測時結果為「不確定」，中午再做核酸檢測，結果呈陽性。譚耀宗表示，昨有輕微咳嗽等病徵，身體沒大礙。日前確診的政制及內地事務局長曾國衞亦缺席參與習會見官員，其一度被列密切接觸者的妻子、海關關長何珮珊有出席。曾國衞接受查詢時稱自己檢測已呈陰性，身體無恙，對於今日能否出席新班子宣誓儀式，他說「未知，待大會安排」。

日前同樣確診，其後快測轉陰性的特首辦主任、今上任政務司長的陳國基昨有現身，合照時站在第三排最右方。習近平會見林鄭月娥期間，陳國基亦在旁。

習近平夫婦昨午乘坐高鐵專列抵港，下車後，特首林鄭月娥與丈夫林兆波等在月台迎接，並向兩人欠身或揮手，中聯辦主任駱惠寧則向習行拱手禮，其後習近平步入大堂與到場迎接的高官見面，其間各人均戴着KN95口罩。部分負責吹奏樂器的警察銀樂隊是少數在場沒戴口罩的人，他們由到場迎接的人群隔開，與習保持一段距離。

翻看央視日前報道，習近平考察湖北武漢期間佩戴外科口罩，並在工廠拿起晶片觀看；在當地晶片工廠及民居巡視時，習與民眾保持一定距離，除下口罩發言。

（回歸25年）