讚林鄭「做了大量艱苦工作」 充分肯定 籲林鄭梁振英支持新特首

劉銳紹：話說在前 免梁與新班子不磨合

新華社報道，習近平昨分別會見主要官員及行會等成員、香港各界代表、紀律部隊代表、中央駐港機構和主要中資機構負責人。據了解，習會見官員、各界代表和紀律部隊時，僅與出席者拍照及短暫交談，並無如5年前發表講話。翻查習2017年會見梁班子、立法及司法機關代表時，在眾人前讚揚梁振英帶領團隊穩妥處理了一系列重大政治及法律問題，有效打擊港獨。

時事評論員劉銳紹分析，北京過去默許建制派對林太的批評，認為習今次對林鄭月娥評價是出於官方語言給予肯定，否則就等同中央當初選錯林太，而中央對林太功過論斷仍要看日後待遇，如會否升任政協副主席。至於習同時提醒林太與梁振英支持李家超，劉銳紹說中央一方面希望凝聚兩人力量及團結一致，另一方面是對梁把話說在前，避免日後出現與李家超政府的不磨合情况。

委託轉達問候董建華

習近平在會面上亦委託相關方面向缺席活動的全國政協副主席董建華轉達問候。董對上一次公開露面是去年7月，董建華辦公室昨透過公關回應說董正在休假，不作回應。

在紀律部隊會面一場，與會者包括保安局長鄧炳強、副局長區志光，以及警務處長蕭澤頤等四大紀律部隊首長及多名紀律部隊前線及工會代表。習會見政商界一場，已交棒的多名「大孖沙」如李嘉誠及李兆基等無現身，由兒子李澤鉅及李家傑等出席。

（回歸25年）