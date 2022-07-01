習：港重生證一國兩制「好制度」 稱5年來「牽掛着香港」 劉兆佳：向國際表達港重要

稱港經歷考驗挑戰 現「浴火重生」

習近平乘坐的專列「復興號」昨午3時許抵達高鐵西九龍總站，之後與官員、社會各界人士等會面，參觀科學園、到禮賓晚宴後，他與夫人彭麗媛晚上10時許乘高鐵到深圳留宿一晚，今日再來港。習昨抵埗後先發表簡短講話，表示再次來港感到十分高興，過去5年一直關注和牽掛香港。他說，事實證明一國兩制具有強大生命力，能確保香港長期繁榮穩定和維護港人福祉，又引用《荀子．修身》中「行而不輟，未來可期」，表示只要毫不動搖堅持一國兩制，相信香港一定能為中華民族復興作出更大和新的貢獻。

多名昨有份與習近平合照的政界人物均認為，習今次來港顯示中央十分重視香港。基本法委員會委員、港區人代黃玉山表示，即使本港疫情仍緊張，習近平兩日前才到訪湖北武漢，昨風塵僕僕來港，更顯習對香港的支持和重視。他認為習近平在高鐵站的講話雖短，不過表現親切，反映他一直惦掛香港。

盧文端：習熟香港情况 專程來港表重視

全國僑聯副主席盧文端表示，習近平對香港「飽含深情」，很熟悉香港情况，專程來港表明對香港的重視和支持，指習強調一國兩制是好制度，是勉勵香港要堅持一國兩制。

港區人代團長、立法會議員馬逢國說，習近平在講話中對香港非常上心，今次更身體力行來港。他稱，習再度確認中央將繼續堅持一國兩制，「安大家的心」，不止向港人講話，是「講給國際聽」。

劉兆佳認為，習近平的講話向港人派「定心丸」，肯定一國兩制對國家和香港均有利，是中央長期堅持的黨策和國策，藉以駁斥對一國兩制的質疑和悲觀情緒。他強調，習近平今次來港希望向國際社會突顯中央仍然高度重視香港，未來將繼續大力支持和積極配合香港發展，反擊西方貶低香港地位的說法，警告絕不容忍外部勢力破壞香港的繁榮穩定。

昨確診新冠病毒缺席會面的全國人大常委譚耀宗表示，習近平訪港對香港有重大意義，反映他對特區重視，關懷並支持香港同胞。今日上任行會召集人的葉劉淑儀形容習講話精警，提到香港經歷過去動盪轉趨穩定，代表他認為香港戰勝挑戰。全國人代、立法會議員陳勇則認為，習近平來港會見各界，代表習對他們有信心，能起鼓舞作用。

劉銳紹：利用國際關注 顯示港回正軌

時事評論員劉銳紹分析習近平講話，認為他希望利用國際關注之時，顯示香港穩定及重拾正軌。他指出內地官媒昨基本上不提《基本法》23條立法及過去衝突，「過去浴火已經過去了，以後就要重生了」。他認為習近平兩年來首次出境，顯示他在中共二十大前的地位穩固，完全掌握形勢。

明報記者

（回歸25年）

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