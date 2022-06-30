賀一誠抵港 澳門政府：離澳前天天檢測

在港閉環管理 回澳檢測4次

澳門爆發疫情近兩周仍未受控。澳門新聞局昨稱，賀一誠應香港特首林鄭月娥邀請，昨日至7月1日來港出席慶回歸活動，澳門政府代表團「嚴格按照香港特區政府的防疫要求」，在離澳前一周每天做抗原與核酸檢測，在港期間「閉環管理」及檢測，結束行程後也會按澳門衛生局要求，在第1、2、4及7天接受核酸檢測，其間不參加不佩戴口罩的活動。

本報昨向特首辦查詢，澳門政府代表團有否獲豁免檢疫及在港期間可否與其他嘉賓交談，截稿前未有回覆。翻查資料，賀一誠上周四曾親身主持防疫新聞發布會。

推3輪全民檢測 澳疫情續升

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨稱，澳門前日新增70宗核酸陽性個案，較周一新增57宗多，令澳門自6月18日起累積484宗陽性個案。澳門疫情未見平息，當局已推行3輪全民核酸檢測，並要求全澳市民在昨日及今日兩日自我快速檢測及上傳結果。

澳門特首辦主任許麗芳隨行來港。澳門新聞局稱，賀一誠不在澳期間，由行政法務司長張永春臨時代理行政長官職務。

（回歸25周年）