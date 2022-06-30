《大公》、無綫有攝記被拒採訪七一 有人抵隔離酒店方知 新聞組織批安排極亂

「盼你派他人」 范太稱不損新聞自由

本報亦得悉，除政府新聞處多個工作人員未通過審查，被拒參與慶回歸活動，不同部門也有公務員未通過保安審查，要調往其他職務。

全國人大前常委范徐麗泰不覺得事件影響新聞自由，「如果我希望你派過第二個記者來，呢個唔影響新聞自由，唔係唔畀你採訪嘛」。她質疑有西方媒體藉機批評香港。至於有社運人士被國安警約談，范太不認為香港受影響，認為回歸25周年，都希望「安安靜靜、開開心心」慶祝。

本身是資格審查委員會委員的基本法委員會前副主任梁愛詩說，不相信有黑名單。行會成員林健鋒不評論事件，但認為領導人出席活動，應採取最高規格。

行政人員會：最後一刻難安排 促解畫

新聞行政人員協會昨發聲明，批評新聞處到最後一刻才以保安理由通知須改派記者，令本地主要電視台及報章在安排上出現諸多困難，包括可能因未能滿足核酸檢測要求次數，令相關機構未能參與採訪，嚴重損害公眾應享有的知情權。該會強烈要求政府解釋事件，即時採取靈活有效措施，並要求政府檢討事件，避免同類情况發生。

香港外國記者會亦發聲明稱深切關注事件，認為有關限制嚴重偏離政府先前稱本港仍有新聞自由的承諾，呼籲當局即時重新考慮有關限制，讓所有傳媒機構派員採訪。

（回歸25周年）