今年首掛1號波 七一或狂風雷暴

料升級熱帶風暴 風力如3號波

天文台昨晚表示，按現時預測路徑，該熱帶低氣壓今早會與香港保持逾500公里距離，料本港風力不會顯著增強。天文台的潮汐預報顯示，七一前後為天文大潮，維港水位上升至2.2米，若熱帶氣旋在本港以西掠過，本港吹東至東南風，由於沒地勢遮擋，有機會出現風暴潮及導致低窪地區水浸。

澳門地球物理暨氣象局昨晚7時亦發出1號風球，而發出3號風球的機率為中等至偏高；由於未來幾日正值天文大潮，在疊加風暴潮及持續降雨影響下，周五及周六內港一帶會出現0.5米以下水浸。

天文台表示，截至昨晚10時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港東南偏南約740公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，大致移向廣東西部沿岸。

受高空反氣旋影響，過去數天華南普遍晴朗，風勢輕微，天氣持續酷熱，天文台昨錄得市區最高氣溫33.9℃；隨着高空反氣旋減弱及預料南海中部的熱帶氣旋大致移向廣東西部至海南島一帶，其相關外圍雨帶會為該區帶來狂風驟雨及雷暴。受活躍偏南氣流影響，預料下周廣東沿岸天氣持續不穩。

（回歸25周年）