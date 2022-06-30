會展封路查市民 上班族提早出門轉車

巴士改道 換身分證需繞路

警方昨起分兩階段在灣仔北一帶實施封路安排，記者昨到會展一帶觀察，保安明顯變得嚴密，會展外有水馬層層包圍，每個出入口均有最少兩三名警員駐守，並抽查內進的市民和車輛。市民伍先生稱往入境處換領身分證，其背囊掛上寫有字樣的卡紙，一度遭警員截查，要求他出示身分證和檢查隨身物品，最後獲放行。他認為相關截查是「煞有介事」，又稱封路十分擾民。

灣仔北部分行人天橋暫時封閉，警方架起橫額提醒市民使用鄰近行人天橋或過路處。在鷹君中心的行人天橋擺放了大量鐵馬，有橫額提醒路過者「主要行人通道不准停留」，惟仍有不少市民與七一回歸的廣告合照，未見警員阻撓。到瑞安中心換領身分證的徐小姐說，之前有巴士直達中心樓下，認為現時改搭港鐵很麻煩，繞道而行到換領中心要多花10分鐘。

在會展一帶上班的林先生認為，灣仔北一帶的封路措施導致上班不方便。居於沙田的他每天都會從沙田站乘搭港鐵至會展站，因應港鐵會展站今日凌晨起封閉，他說今日只能改乘巴士上班，惟多條巴士路線會改道，不經灣仔北一帶，故今日會提早半小時出門，避免因塞車而遲到。

同樣在會展附近上班的黃先生說，由於送外賣的車不得駛進封路範圍，他要多走5分鐘領取外賣。他說有時下班會乘天星小輪過海，考慮到多條行人天橋和道路封閉，為免麻煩，只好改乘港鐵到尖沙嘴。

（回歸25周年）