習料今抵港 下午見政商界講話 官方未有公布 慶回歸賓客紛進酒店隔離

陳國基今復工 宣誓待政府安排

新華社報道，習近平周二（28日）到湖北武漢視察，未有透露他往後行程。多名建制派相信習近平來港出席七一活動的機會高，據了解，他今明兩天會訪港，但不會在港過夜，在港期間很大可能參觀科學園，附近一帶昨日已採取封路及特別交通安排，現場有多輛警車戒備，也有警員巡邏。截至昨晚，有關習近平會否到港及相關行程安排仍未有官方公布。本報向政府查詢陳國基和曾國衞的宣誓安排等，至截稿前未獲回覆。

七一出席者凌晨驗核酸

多名獲邀出席七一活動的政商界人士，包括特首林鄭月娥、各行政會議成員、港區人大和政協等，昨午陸續到灣仔君悅酒店及萬麗海景酒店隔離，現場所見，入住酒店者包括長和系主席李澤鉅、信和集團主席黃志祥等。灣仔會展及兩間酒店附近道路昨起逐步封閉，入住酒店者的車輛需按指定路線駛入封閉範圍內的酒店。綜合在酒店隔離的人表示，今早7時許須做核酸檢測，午餐後須於下午2時前集合並前往會展，準備約下午4時半的會面及合照環節，至七一當日須預早在凌晨2時做核酸檢測，早上取得陰性結果後，才可出席升旗禮及新政府就職禮。

候任行會召集人葉劉淑儀昨中午到酒店隔離，她說本周初已為宣誓儀式綵排，而隔離期間不可步出房間，惟核酸檢測可選擇到另一樓層。她說暫未知習近平會否親身出席今午的會面環節，相信機會很大。全國人大常委譚耀宗表示，今午在會展有見面會及合照活動，之後有晚宴，相信領導人有機會親身出席，並預計會在見面會上講話，七一當日則會發表正式講話。港區人大代表、立法會議員陳勇昨入住酒店隔離，被問到習近平會否現身今午的見面會，他說現時未敢判斷習近平的出席形式，但肯定他重視香港，無論是什麼形式都值得期待。

準備迎接 小學生住酒店續上網課

有學校獲邀出席歡迎儀式。香港教育工作者聯會黃楚標學校校長黃錦良稱，由於師生反應熱烈，最終要抽籤決定90名小四、小六學生及7名老師參加，他們周一（27日）已入住荃灣一間酒店隔離，兩名學生同住一房，返學時間如常上網課，老師則負責協助同學、管理秩序。他說師生已準備好今天出席活動，主要是迎接及歡送，確實時間及地點有待官方安排，相信做法與過去大同小異。

央視：連接內地資源 港搭發展「快車」

另外，中央電視台昨晚以「國家好，香港會更好——寫在香港回歸祖國25周年之際」為題發表評論，稱香港回歸後與內地的聯繫更緊密，並引述習近平強調「祖國始終是香港的堅強後盾」，每當香港遇到困難，國家都有求必應。評論又稱，在一國兩制下，香港不僅保持原有特色和自身優勢，更連接了內地的優質資源，搭乘上發展「快車」，提高了參與度，國際競爭力持續增強。

明報記者

（回歸25周年）

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