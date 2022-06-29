首引例全港禁飛無人機 保安區著「特別服飾」將被查

深圳亦禁飛 「確保回歸慶典安全」

警方正以國家主席習近平可能來港出席活動為前設作保安部署（見表），包括在維港兩岸和某些地區設立飛機限飛區，並將全港列為小型無人機限飛區。警方說，參考近年海外有人利用小型無人機，向國家元首或重要基建策動襲擊，在平衡使用無人機權利和確保習近平人身安全下決定。深圳市公安局日前亦公布，為確保本港回歸25周年慶典活動安全順利舉行，昨起至下周日（3日）中午，禁止在深圳行政區域內使用低空、慢速和小型航空器，違例者將由公安以治安管理處罰，甚至追究刑事責任。

呂錦豪說本港目前恐襲威脅級別維持中度，無具體情報顯示本港可能成為襲擊目標，但因應「本土恐怖主義」明顯和具體地冒升，過去兩年破獲本土恐怖主義案件檢獲的槍和炸藥等，與外國恐襲使用的武器相類似，因此高度關注習近平或來港的恐襲威脅。至於中環槍擊案涉案槍械仍未尋獲，他說相關事件亦是風險評估其中一個因素。

習途經地設核心保安區 周邊列保安區

習近平如來港，警方將提供近身保衛、慶祝活動場地保安及車隊護送，習逗留、到訪和途經地區會設立核心保安區，周邊範圍會列為保安區。呂錦豪說核心保安區和保安區不是「固定不變的範圍」，是隨着習走動、出席行程和活動安排調整，會因應風險評估決定範圍，將參考地理環境、出席者和可能受襲模式等一籃子因素。

被問如果習最終以視像形式出席活動，會否浪費警方高規格佈防，呂解釋保安細節是預計習會來港出席相關活動，警方會與相關單位保持聯繫，如有任何更新會相應調節，盡量減少對市民影響。至於習近平來港期間會否到科學園和機場三跑視察，警方說習行程保密，不便透露。