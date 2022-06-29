政界等明午會展見面活動 料聽「嘉賓」發言

今閉環 住酒店方可領活動入場證

獲邀出席七一慶回歸活動的嘉賓陸續收到邀請函，其中七一升旗儀式將於當日早上8時在灣仔金紫荊廣場舉行，第六屆政府就職禮則於同日早上10時在會展大會堂舉行。嘉賓須出示活動邀請卡才能進入相關酒店隔離，並要在酒店領取入場證才能進入各活動會場。

回歸活動嘉賓須於活動前一天入住閉環酒店隔離，分別入住會展旁邊的君悅酒店和萬麗海景酒店。據悉出席明日活動的政府官員、行會成員和政黨領袖等，今日率先入住酒店，至7月1日中午退房。至於其他僅出席7月1日活動的嘉賓，據了解明日才到酒店隔離，同樣於後日中午退房。候任行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀表示，她今日入住酒店，除出席回歸活動外均不會離開酒店，會有人員在酒店為他們做核酸檢測。

譚耀宗昨日透露，明午在灣仔會展將有會見活動，預計出席者不會發言，主要是見嘉賓和聽取其發言，亦相信出席者屆時必須戴口罩，並保持社交距離。有份獲邀的盧偉國表示，暫時未知活動詳情，但認為當局已公布習近平將出席回歸活動，預計領導人屆時會參與。

新華社提國家遠景目標：

一國兩制是「濃墨重彩一筆」

另外，官方新華社前日發表文章，指習近平一直關心香港發展和香港同胞福祉，為香港長期繁榮穩定作出一系列戰略決策和重大部署，不斷推進一國兩制在港的成功實踐。文章指出，一國兩制將是國家「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要中「濃墨重彩的一筆」，並相信在習近平和中共領導下，一國兩制的實踐將取得更大成功。