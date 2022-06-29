多名本地傳媒記者 被拒批採訪七一典禮

涉多間傳媒 新聞處：盡量平衡採訪保安要求

本報向政府新聞處及警方查詢拒絕部分傳媒採訪原因，新聞處回覆，不評論個別機構和人士的認證狀况，稱政府制定有關回歸25周年的採訪安排時，盡量平衡傳媒工作需要和保安要求。警方則表示，由新聞處回應事件。

國家主席習近平將出席七一就職禮。政府新聞處早前向傳媒機構發通知，每機構可派10個記者報名，採訪官方典禮。新聞處上周再通知，要求傳媒機構分別派一人採訪7月1日早上升旗禮及新一屆政府官員就職宣誓儀式，兩記者並須在6月26日起每日核酸檢測，其中一人要在29日入住隔離酒店。

港台新聞處有人被拒 記協：嚴重損害新聞自由

記協表示，新聞處昨通知多名已報名的記者或其傳媒機構，因「保安理由」拒絕他們到場採訪，雖然受影響傳媒可申請換人，但必須符合有關檢疫要求，即26日起每日核酸檢測等，大部分傳媒因無法達到檢疫要求，而未能派員採訪。

記協表示，當局臨時提出空泛的拒批採訪理由，嚴重損害本港新聞自由，促請當局盡快安排補救措施，保障採訪權利。據記協了解，受影響機構包括《香港01》、《南華早報》、《明報》、now新聞台等；部分政府新聞處及香港電台的工作人員，也遭拒批入場採訪。據知，當局收到傳媒報名名單後，對名單「審核」，但無具體解釋拒批理據。

香港新聞工作者聯會副主席郭一鳴表示未聽聞相關事件，亦不清楚細節，難以評論。

早前已有部分駐港外媒機構未獲准報名採訪七一活動，包括日本的朝日新聞、台灣的中央社、加拿大《環球郵報》、大型圖片通訊社Getty Images等，亦包括在「新聞處發布系統」有登記的本地網媒Hong Kong Free Press、香港獨立媒體等。