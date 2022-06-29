七一前夕 國安警約談社運人士 民研因應「政府部門風險評估建議」 押後公布民調

警：尊重集會言論自由 保安區外設遞信區

警方昨日簡介七一相關保安安排（另見稿），四度被問跟社民連約談的內容，及有否約談其他民間組織，助理處長（行動）呂錦豪未正面回應，重申警方尊重市民遊行集會和言論自由，已在保安區外設置指定公眾活動區和遞信區讓市民表達意見；截至昨天，警方未有收到七一公眾集會活動申請。呂又稱，警方有責任確保習近平的人身安全，及其出席的活動安全有序進行，在警方工作和市民表達權利兩者取平衡。

女長毛稱約談逾句鐘 趙恩來接來電問七一行程

社運人士「女長毛」雷玉蓮表示，昨午被國安處在葵涌警署約談逾一小時。國安處人員提醒她七一不要穿著「特別的衫」，擔心引起哄動，又問她七一行程安排，她表示未有任何計劃，只打算「周圍行吓」，承諾不會去示威遊行，反問如果去大澳看神功戲會否被警方跟蹤。雷玉蓮稱對被約談感愕然，形容出動國安處「太大陣仗」，強調社民連沒計劃於七一遊行，即使昔日遊行都是和平理性，沒有衝擊行為。

消息稱，前支聯會常委趙恩來亦接到國安處致電，查詢七一當日行程。民主黨主席羅健熙表示，沒接獲警方國安處約談，亦無計劃七一當日舉行任何活動。民協主席廖成利亦說，至今未接獲警方國安處約談，相信是因民協早已表明七一不會有任何活動。

鍾庭耀：私人談話 善意提點

香港民研表示，原定昨日公布的「一國兩制25周年中期民情總結」系列民調結果，將押後至下周二（5日）公布。民研主席及行政總裁鍾庭耀回覆查詢，表示早前被政府部門約見，惟未透露是哪個部門。他引述對方稱，如昨日發布有關調查結果可能構成保安風險，建議取消，但未有說民研涉嫌違法。鍾庭耀認為性質屬「私人談話，善意提點」，稱沒向對方追問構成什麼「保安風險」。警方回應稱不評論個別個案，表示採取任何行動均會按實際情况，依法處理。

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