社交措施延兩周 七一長假料無「爆發式上升」

候任辦同意延長

食衛局昨公布，由於下一輪社交措施生效期橫跨至下屆政府任期，諮詢並徵得候任特首辦同意後，決定延續現行措施14天。單日確診持續上升，港大的病毒即時有效繁殖率維持逾1.5，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨被問為何毋須收緊措施，他說個案過去3周「一級級」上升，沒出現爆發或垂直上升，近日徘徊1500至1800宗水平，料未來將維持甚或進一步上升，形容是社會復常的預期內，現看不到疫情為公立醫院構成負擔。

周末是七一長假，他預計市民多會外出，感染風險隨之增加，呼籲做好防護，若現病徵應留家及盡快檢測以減傳染風險。但他相信現時社區群體免疫力有一定水平，料假期後不會出現爆發上升。

許樹昌認為，隨着疫苗接種率提升，現時絕大部分個案是輕症，確診者隔離或密切接觸者檢疫亦有很多地方，相信不會重現今年初情况，除非有新變種。現時相隔第五波高峰已超過3個月，被問會否增加二次感染風險，許說本港已有近六成人口染疫，社區有一定保護屏障，相信繼續推高疫苗接種率便不成問題。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，七一大部分活動毋須除口罩，參與人數亦有限制，只要能避免大量人群聚集，爆疫風險不大，但提醒若疑現病徵，應避免參與慶祝活動。

個案增 酒吧業質疑快測入場無用

稻苗學會榮譽會長黃傑龍表示，維持社交措施是預料之內，冀下屆政府盡快表明立場，繼續「咬實牙關」復常、勿走回頭路。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁則說，入酒吧須先快測的規定實施逾一周，加上近日政府巡查次數增加，令不少顧客「嚇怕」而未敢消遣；他質疑近日個案持續增加，反映新規定無用。

（新冠疫情）