多3院舍現個案 業界盼勿「一刀切」遷院友

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，3間院舍包括元朗松齡雅苑，該院舍上周五（24日）已呈報3宗陽性個案，昨再呈報2名院友及2名員工染疫，9名同層院友及9名員工須送往檢疫；西貢通善壇安老院有1名護理員染疫，9名院友須檢疫；慈雲山紫雲間沁怡護養院亦有1名護理員染疫，工作時有穿防護裝備，7名員工列密切接觸者。

富泰安老院無新個案 院友全送檢疫

早前爆疫的富泰護理安老院昨未有新個案，歐家榮稱，該院染疫院友主要分佈於2樓及4樓，兩層分別有約45人及55人已送往檢疫。富泰位處富泰邨服務設施大樓2至4樓，負責人陳先生昨向本報稱，所有院友已送往檢疫，核酸檢測呈陰性便會送回安老院，昨接到通知將有2樓院友被送返院舍。

截至昨早9時，社署在亞博的臨時檢疫/暫託中心640張牀位中，已接收378人。安老事務委員會委員李輝昨在港台節目《千禧年代》表示，現時疫情嚴重程度有別於第五波高峰，毋須「一刀切」將院友遷離，形容近日院友檢疫「疲於奔命」，曾有院舍42名長期卧牀院友分批送到亞博，至深夜才完成，認為疫苗接種率高院舍，有條件原址檢疫。

防護中心：視院舍情况安排檢疫

昨被問到院友撤離有何準則，歐家榮回應，若院友被界定為密切接觸者，便會安排到檢疫中心檢疫，惟實際須視乎個別院舍情况，例如只涉員工染疫，要視乎其工作或接觸院友時有否足夠防護裝備；若涉院友則同房者或須檢疫，檢疫規模視乎疫情，而院友若已接種兩劑疫苗，至第6及第7天快測陰性即可離開。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，疫情正處於上升階段，明白院舍難閉環管理，但提醒員工應盡量減少高風險活動，如聚餐或外出用膳。他說雖然無法完全避免病毒進入院舍，但應盡力阻止院舍內傳播，認為已撤離檢疫的院友，除了快測應再做核酸檢測，確保未有染疫才返回院舍。

（新冠疫情）