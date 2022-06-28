爆疫酒家續營業 違衛署「希望」 「海港」鮮風換氣未達標 昨增5個案累計41客感染

【明報專訊】爆發新冠病毒群組、涉變異病毒株Omicron BA.2.12.1的屯門卓爾廣場海港酒家，昨再增5宗個案，累計41名食客染疫。食環署上周巡查後發現該食肆未遵從防疫規例及未獲准許下更改通風系統，已提出檢控。衛生防護中心昨稱，機電署視察後發現該處鮮風及換氣量均低於標準，「希望」食肆改善通風後才復業。海港酒家昨午仍有營業，有專科醫生認為當局應確保食肆通風達標才准許復業，憂未改善下營業或增傳播風險。
昨增1873宗 住所疑垂直傳播
本港昨新增1873宗新冠病毒個案，並增15宗疑涉BA.2.12.1本地個案，其中5宗涉屯門海港酒家，包括多3名食客，其餘2人分別居於大興邨興泰樓及山景邨景安樓，均在早前感染個案所住單位樓下，經強制檢測發現染疫。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮估計，患者或經渠管或抽氣扇等途徑染疫，料出現垂直傳播，該群組累計41名食客染疫，均曾於6月16日到酒家用膳。
歐透露，機電工程署曾到該酒家視察，發現鮮風量及換氣量均低於標準，稱當局量度發現場內每小時空氣換氣量只有1.37至2.12，未達6的標準；鮮風量亦只有約1.3，未達4或以上的標準。他說通風系統可能是造成爆發原因，已與食環署聯絡，希望酒家改善通風系統，經機電工程署檢查合格後才復業。
食環揭擅改通風系統 上周檢控
未答通風換氣不足違防疫否
食環署回覆本報查詢稱，海港酒家持有效普通食肆牌照，已提交承建商發出的證明書，獲確認符合空氣淨化設備規定；署方於6月23日巡查時發現該處所未遵從第599L章（有關疫苗通行證的規例）及599F（有關業務及處所的規例）規定，已即時檢控；該酒家亦須在24日起由下午6時正至翌日上午4時59分停售食物或飲品，其餘時間不得多於二人一枱，為期14天。
署方亦發現該處所未獲准許下更改通風系統，已即時根據《食物業規例》提出檢控。至於鮮風及換氣量不足有否違反防疫規定，有否因此要求停業，食環署沒回應。
酒家：已消毒 全體員工驗核酸
本報記者昨到訪酒家，見該處仍有營業，午市時段只有兩枱客；按酒家貼出的通告，該處於23日晚深層消毒，24日至下月7日會維持每枱兩客及堂食營業至下午4時。酒家經理簡先生稱，全店80名員工已完成核酸檢測，均陰性，員工現每日上班前亦按衛生署要求完成快測。記者在疫情記者會後再致電海港酒家查詢，惟未有人接聽。
梁子超稱明顯爆發 復業應先確保通風
呼吸系統專科醫生梁子超表示，現時政府對食肆換氣量有明確規定，認為若換氣量不足，理應不符合要求。他說海港酒家內明顯出現較大規模爆發，且涉及變異病毒株，正常情况下當局應先排除環境因素，確保食肆通風達標，才准酒家復業，現時酒家在通風未改善下營業，或增傳播風險。
增7校有班別要停課
另外，本港昨增3宗本地個案疑涉BA.4或BA.5，有2宗源頭不明，包括居海逸豪園悅濤灣的6歲女童，讀德望小學暨幼稚園K3班，其37歲父亦染疫，於太子道東友邦九龍金融中心工作；另一源頭不明個案為15歲女童，居天水圍嘉湖海逸酒店二期，就讀香港中文大學校友會聯會張煊昌學校。
學校方面，再有7間學校有班別要停課，包括中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校K3上午及下午班，兩班共7名學生及1名任教兩班的教師染疫；另涉及香港培正中學2F班，累計3名學生染疫，歐家榮表示，該班並無學生參與早前爆疫的田徑隊活動，相信兩個群組並無關係。
明報記者
（新冠疫情）
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