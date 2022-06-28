爆疫酒家續營業 違衛署「希望」 「海港」鮮風換氣未達標 昨增5個案累計41客感染

昨增1873宗 住所疑垂直傳播

本港昨新增1873宗新冠病毒個案，並增15宗疑涉BA.2.12.1本地個案，其中5宗涉屯門海港酒家，包括多3名食客，其餘2人分別居於大興邨興泰樓及山景邨景安樓，均在早前感染個案所住單位樓下，經強制檢測發現染疫。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮估計，患者或經渠管或抽氣扇等途徑染疫，料出現垂直傳播，該群組累計41名食客染疫，均曾於6月16日到酒家用膳。

歐透露，機電工程署曾到該酒家視察，發現鮮風量及換氣量均低於標準，稱當局量度發現場內每小時空氣換氣量只有1.37至2.12，未達6的標準；鮮風量亦只有約1.3，未達4或以上的標準。他說通風系統可能是造成爆發原因，已與食環署聯絡，希望酒家改善通風系統，經機電工程署檢查合格後才復業。

食環揭擅改通風系統 上周檢控

未答通風換氣不足違防疫否

食環署回覆本報查詢稱，海港酒家持有效普通食肆牌照，已提交承建商發出的證明書，獲確認符合空氣淨化設備規定；署方於6月23日巡查時發現該處所未遵從第599L章（有關疫苗通行證的規例）及599F（有關業務及處所的規例）規定，已即時檢控；該酒家亦須在24日起由下午6時正至翌日上午4時59分停售食物或飲品，其餘時間不得多於二人一枱，為期14天。

署方亦發現該處所未獲准許下更改通風系統，已即時根據《食物業規例》提出檢控。至於鮮風及換氣量不足有否違反防疫規定，有否因此要求停業，食環署沒回應。

酒家：已消毒 全體員工驗核酸

本報記者昨到訪酒家，見該處仍有營業，午市時段只有兩枱客；按酒家貼出的通告，該處於23日晚深層消毒，24日至下月7日會維持每枱兩客及堂食營業至下午4時。酒家經理簡先生稱，全店80名員工已完成核酸檢測，均陰性，員工現每日上班前亦按衛生署要求完成快測。記者在疫情記者會後再致電海港酒家查詢，惟未有人接聽。

梁子超稱明顯爆發 復業應先確保通風

呼吸系統專科醫生梁子超表示，現時政府對食肆換氣量有明確規定，認為若換氣量不足，理應不符合要求。他說海港酒家內明顯出現較大規模爆發，且涉及變異病毒株，正常情况下當局應先排除環境因素，確保食肆通風達標，才准酒家復業，現時酒家在通風未改善下營業，或增傳播風險。

增7校有班別要停課

另外，本港昨增3宗本地個案疑涉BA.4或BA.5，有2宗源頭不明，包括居海逸豪園悅濤灣的6歲女童，讀德望小學暨幼稚園K3班，其37歲父亦染疫，於太子道東友邦九龍金融中心工作；另一源頭不明個案為15歲女童，居天水圍嘉湖海逸酒店二期，就讀香港中文大學校友會聯會張煊昌學校。

學校方面，再有7間學校有班別要停課，包括中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校K3上午及下午班，兩班共7名學生及1名任教兩班的教師染疫；另涉及香港培正中學2F班，累計3名學生染疫，歐家榮表示，該班並無學生參與早前爆疫的田徑隊活動，相信兩個群組並無關係。

明報記者

（新冠疫情）

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