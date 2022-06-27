鄧炳強：港已實現由亂到治 仍需防三風險

鄧炳強提到三大風險需防範，包括修例風波產生的本土恐怖主義，如「獨狼式」破壞行為、襲警等；第二是以小組形式出現的恐怖活動，如製作爆炸品、在公眾交通工具放炸彈；第三是外部勢力侵擾，包括利用代理人影響香港和國家穩定。

鄧希望盡快為《基本法》23條立法，為香港未來應對國安的挑戰做好充分準備。他並強調要培養市民愛國及國家安全意識，香港不同機構和部門除了為國家安全宣傳推廣，還要在法律修改及政策擬定時考慮國安因素。

駐港部隊：鍛造港同胞信任「過硬部隊」

另外，新華社昨日發表題為〈香港回歸祖國25周年·特稿丨威武文明之師的香江答卷——中國人民解放軍進駐香港25周年紀實〉，駐港部隊司令員彭京堂少將表示，5年前國家主席習近平視察駐港部隊時強調「要枕戈待旦，常備不懈，紮實做好軍事鬥爭準備，發揮定海神針作用」。他說擔負這神聖使命，必須強化憂患意識、底線思維，「立足最困難最複雜情况推進軍事鬥爭準備」，着力鍛造讓黨和人民放心及讓香港同胞信任的「過硬部隊」。