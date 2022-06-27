警3反恐戰術隊換制服 肩章改臂章助識別

3隊分不同顏色 設計加強保護

現時三隊反恐戰術部隊，只有機場特警有專屬制服，其餘兩部隊的制服與其他一般軍裝警員制服相若。機場特警組總督察孔逸娜稱，現時警隊的工作服只是為日常警務工作而設，因應反恐戰術部隊在短時間內須應對無預警的暴力事件或襲擊，新制服配合戰術運用和行動需要而設計，加強實用性、舒適度和防禦力，協助警員在各種極端工作環境下執勤，其中長袖和企領可加強保護四肢和頸部，至於是否因應去年七一刺警案而增添設計，警方指不會取決於單一事件。

被問及近年本港出現「孤狼式」襲擊，新制服能否提供更多保護，包括防火、防腐液及防刀刺等，孔稱由於牽涉行動機密和警員安全，不便透露，指新制服能提供更全面的個人保護。

暫由內地供應商製造 或再改動

反恐戰術部隊新制服的設計於年初落實，已參考內地特種部隊和海外反恐單位等。制服採用拉鏈設計，可加快更衣速度；心口位置採用透氣的針織物料，肩膊和褲管則採用較耐磨的梭織物料，確保執行長時間行動時不會太辛苦；立體剪裁方便人員攀爬和跑動時更舒適，孔形容「不會有綁手綁腳的感覺」。警方指新制服現時由內地供應商製造，首兩三個月是試驗階段，或會參考警員穿著後的意見作微調和改動，故最終供應商仍未確定。

新制服左胸和企領兩側位置繡上「警察」及「POLICE」字樣，警方指有別於其他軍裝部隊的制服，期望切合警隊的反恐策略，即高姿態巡邏和高姿態警力展示。新制服亦設有不同口袋，如上臂口袋配合放警員記事冊，褲管口袋方便警員在實戰時存放備用子彈匣。

機場特警組在1977年成立，反恐特勤隊和鐵路應變部隊分別於2009年和2018年成立，孔逸娜指因應時代轉變和行動需要，相信新制服在設計、物料和功能上更能配合行動需要。