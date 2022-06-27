建制料習7‧1演說予港重要指示 倘訪港料參觀科學園西九文化區

昨科學園所見

黃偉綸薛永恒查毅超「密斟」

據了解，若習近平訪港，很大可能7月1日乘高鐵來港，有機會即日來回，除到灣仔會展出席新政府就職儀式，亦很大機會參觀西九龍文化區及科學園。本報記者昨到科學園觀察，保安未算特別嚴密，只見一輛警車在附近巡邏；早前網上流傳19W大樓需於周三傍晚起封閉，記者昨日所見，市民仍可自由出入，黃偉綸及薛永恒一度與科技園主席查毅超及工作人員在大樓外「密斟」。本報向創科局及發展局查詢二人到訪科學園與領導人到訪是否有關，創科局發言人回覆，局長因工作關係不時會到訪科學園，發展局至截稿前未回應。

基本法委員會副主任譚惠珠預計，習近平會就香港發展及一國兩制發表演說，寄語大家耐心等待。全國人大前常委范徐麗泰稱，習每次訪港都提到香港發展，相信他今次會強調一國兩制的重要。范太向傳媒表示，50年不變只是寫在《基本法》，指這不是一個限期而是初階，將來一定會繼續下去， 除非「一國兩制」做得不好。

全國政協委員黃國相信，習近平一定會對香港發表重要指示，回顧過去25年的一國兩制實踐經驗，為未來給予重要、明確清晰的指導及意見，他期望，中央給予宏觀意見後，港府能更主動實踐，特別是如何與內地配合及合作。港區全國人大代表田北辰相信，香港踏入由亂及治的新時期，習會發表有關香港未來25年可發揮的優勢。他期望，習近平可提及香港繼續鞏固金融及貿易中心、與外國接軌的定位，並明白港人對通關的殷切，以便新政府處理對外、與內地通關的事宜。

灣仔北設水馬陣核心保安區

習近平會否親身訪港仍是未知數，但據悉警方已早有部署，並暫定維持至7月2日為止。據了解，警方今日起會加強維港一帶水域巡邏，並派出小艇隊防止可疑的船及水上電單車進入維港；全體警員明天（周二）起由三更制轉為兩更制，每更12小時，以應付相關保安工作及維持各區治安。

警方已在灣仔北一帶架設水馬陣，將設兩層保安區，較近會展一帶的港灣道及會議道是核心保安區，出入行人有可能被截查及詢問去向；較外圍的保安區設於港灣道及告士打道一帶，途人可如常出入，但不准逗留，警方亦會加強會展站的保安。

昨午港鐵柯士甸站通往西九文化區戲曲中心的E出口落閘，港鐵貼出告示指因應警方要求暫關閉該出口，有職員稱昨早起關閉該出口。戲曲中心附近有3輛警車停泊，鄰近的高鐵站附近一帶亦有軍裝警員駐守。

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