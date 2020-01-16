聶德權回顧 129拒簽宣誓公僕全離職

聶德權在社交平台發文回顧任內工作，稱自從訂立公務員須宣誓或簽署聲明要求後，不理會或拒絕簽妥和交回聲明擁護基本法、效忠香港特區、盡忠職守和對特區政府負責的129名公務員已全數離職；涉嫌參與反修例非法活動而被捕的89名公務員當中，54人已離開政府，8人被部門訓誡或警告，14人的個案仍在處理，餘下13人經部門調查後未有足夠證據顯示有紀律問題。

薛永恒：安心800萬下載非常神奇

鄭若驊：4年間感受國家對港支持

聶表示，過去5個財政年度共155名公務員因干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行，須接受正式紀律行動和懲處而被免職；單計算過去一個財政年度已有51宗。此外，過去3個財政年度共59名試用人員被終止聘用／拒絕批准通過試用期。

薛永恒於2020年4月接任創新及科技局長，他昨接受電視節目訪問時回顧任內工作，形容為「神奇之旅」，包括利用科技協助抗疫、向市民派發銅芯口罩及推出「安心出行」手機應用程式等。他說「安心出行」下載量達800萬是「非常神奇」。

鄭若驊發表網誌，稱4年間感受到國家對香港的信任和支持。她說自己2019年在倫敦遇襲後，中央對其展現關懷及無微不至的悉心照料，體會到有國家作強大後盾，能戰勝任何困境。